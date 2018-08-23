10 ton su hırsızlığı

Girne- Karaoğlanoğlu’nda aynı apartmanda sakin bir şahsın su deposundan yaklaşık 10 ton su çalan G.T. (E-24) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos’ta, Lefkoşa’da kalmakta olduğu pansiyondan çıktığı ve geri dönmediği bildirilen Hüsamettin Keser (E-23) ise dün saat 16:00 da ikametgahına döndü.