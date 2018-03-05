“10 TL yol parası verdiler, şikayetçi olma dediler”

Didem MENTEŞ



Alayköy’de 28 Şubat’ta bir gece kulübünün yapı çalışmasında geçirdiği iş kazası sonucu parmağı kopan ve kaçak işçi olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat, kendisine iş veren kişinin iş kazası sonrası cebine 10 TL yol parası verip, ‘kaçak’ olduğu için polise şikayetçi olmamasını istediğini söyledi.

Polat, talihsiz kazanın ardından ülkesine geri döndü, geride ‘iş sağlığı ve işçi güvenliği’ne dair ülkedeki manzarayı anlatan pek çok soru işareti bıraktı.

2 Kasım 2017’de 90 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yapan Mustafa Polat, günlük iş yapmak için girdiği inşaat işinde el arabasıyla kum taşırken arabanın devrilmesi sonucu eli altında kaldı ve orta parmağında 4 cm kopma yaşandı.

YENİDÜZEN, Türkiye’ye dönen Mustafa Barış Polat ve babası İbrahim Polat’a ulaştı.

“Deniz” isimli soyadını bilmediği bir şahsın kendisini işe aldığını belirten Polat, “kaçak çalıştığımı bilmiyordum. Kazadan sonra beni işe alan kişi kendisinin de çalışma izni olmadığını söyledi. 10- 15 bin TL ceza ödeyeceğiz deyince polise şikayetçi olmadım” dedi

Mustafa Polat yaşadıklarını anlattı: “El arabasında kum taşıyordum, araba aniden devrildi. Parmağım mermer ve el arabasının arasında kaldı. Orta parmağım 4 cm koptu. İşveren Deniz, beni hastanede bırakıp kaçtı. Daha sonra biriyle 10 TL yol parası gönderdi. Ertesi gün yanıma geldi ve kendisinin de çalışma izni olmadığını söyledi. ‘Eğer polise şikayetçi olursan sen de ben de 10- 15 bin TL ceza öderiz’ dedi. Ben de polise şikayetçi olmadım. Ülkeme döndüm”…

Mustafa Polat: “Beni hastanede bırakıp kaçtı

Kıbrıs’a çalışmak için geldiğini söyleyen Mustafa Polat, günlük iş için bir gece kulübündeki inşaat işinde çalışmaya girdiğini aktardı. Kendisini işe koyan şahısın isminin Deniz olduğunu ancak soyadını bilmediğini belirten Polat, el arabasında kum taşırken iş kazası geçirdiğini aktardı.

Polat, “Günlük işçi olarak inşaatta işledim. O gün el arabasında kum taşırdım. El arabası aniden devrildi. Devrilince parmağım mermer ve el arabasının arasında kaldı, kesildi. Hastaneye gittik doktor baktı. Orta parmağımda 4 cm kopma meydana geldi. Deniz beni hastaneye götürmüştü ama bırakıp kaçtı” dedi.

“Sadece 10 TL yol parası verdiler”

Deniz isimli şahsın kendisini hastaneye bırakıp kaçtıktan sonra tanımadığı bir kişinin yanına gelerek sadece 10 TL yol parası verdiğini anlatan Polat, olay akşamı hastanedeki polise konuyu söylediğini belirtti. Polat, “Deniz beni hastanede bırakıp kaçtıktan sonra yanıma birini gönderdi. O kişi bana sadece 10 TL yol parası verdi. Ben de biraz üzerine koyup köylülerimin yanına gittim. Parmağıma dikiş attılar ama akşam parmağım tekrar kanadı. Beni köylülerimiz alıp hastaneye götürdü. Hastanede çalışan polis beni görünce yanıma geldi. Ben de yaşadıklarımı ona anlattım” dedi.

“Şikayetçi olmamamızı istediler”

Kendisine iş veren Deniz isimli kişinin de ülkede kaçak durumunda olduğunu, çalışma izni bulunmadığını savunan Mustafa Polat, bu şahsın kendisinden şikayetçi olmamasını istediğini aktardı. Polat, “Beni doğrudan işe almışlardı, kaçak çalıştığımı bilmiyordum. İş kazası geçirdikten sonra Deniz beni hastaneye bırakıp kaçtı ama ertesi gün yanıma geldi. Bana ‘eğer polise şikayetçi olursan sen de ben de 10- 15 bin TL ceza öderiz. Benim de çalışma iznim yok’ dedi. Eğer şikayetçi olursan sınır dışı edileceğini söyledi. Ben de şikayetçi olmadım. Babam da geldi babama da aynı şeyi söyledi. Babam da şikayetçi olmadı” şeklinde konuştu.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunu çalışması için Kıbrıs’a gönderen ancak “pişmanım” diyen baba İbrahim Polat: “Oğluma iş sağlayan kişi davacı olmayalım diye yalvardı. Eğer davacı olursak kendisi sınır dışı edilirmiş dedi. Zaten benim de maddi gücüm dava açmaya el vermez. Oğlum 2-3 ay çalışamaz en azından biraz harçlık vermesini istedim onu da vermedi.”

Baba Polat: “Oğlumu gönderdiğim için pişmanım”

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunu çalışması için Kıbrıs’a gönderen ancak pişman olduğunu iddia eden baba İbrahim Polat, oğluna iş veren kişinin hastanede oğlunu bırakıp kaçtığını savundu.

İbrahim Polat, “Biz Urfalıyız. Maddi durumumuz iyi olmadığı için oğlumu Kıbrıs’a gönderdim. Bana oğlumun iş kazası geçirdiği haberi geldi. Oğlum beni aradı. Orta parmağının tırnak kısmı komple kopmuş. Olay günü hastaneye götürdüklerinde 5-6 saat sonra müdahale etmişler. Ben Kıbrıs’a geldim. Oğluma iş veren kişiden oğlum 2-3 ay çalışamaz en azından biraz harçlık vermesini istedim vermedi. Kıbrıs’ta olan köylülerimiz oğluma yardım etti” dedi.

“Maddi gücüm olmadığı için davacı olmadım”

Bahse konu Deniz isimli şahsın ülkede çalışma ve oturma izni olmadığını savunan İbrahim Polat, hem Deniz isimli şahıssa acıdığı için hem maddi gücü el vermediği için şikayetçi olmadığını dile getirdi.

İbrahim Polat, şöyle konuştu: “Ustasının da oturma izni yokmuş. 20 yıldır Kıbrıs’taymış bir kazmaya sap olamamış, bundan sonra da olamaz dedim. Ustasının annesi babası geldi, davacı olmayım diye yalvardılar. Eğer davacı olursak kendisi sınır dışı edilirmiş dedi. Baktım adamın durumu da yok, ben de biraz yufka yürekliyim diye polise gittim davacı olmadığımı söyledim. Benim yaşım 65. Kim Kıbrıs’a gelip gidecek, mahkemeyle uğraşacak. Zaten maddi gücüm de el vermez. Çalışma Bakanlığı konuyla ilgilenmiş sanırım, onlar herhalde gerekeni yapacaklar”

Neler olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Polis, 28 Şubat’ta saat 9:00 raddelerinde 17 yaşındaki Mustafa Barış Polat, el arabasıyla kum taşıdığı esnada basamaktan yukarıya çıkartmak için el arabasının önünü kaldırma çalıştığı sırada el arabasını sağ eline düşürmüştü. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Polat’ın sağ elinin orta parmağının kırık olduğu tespit edilmişti.

Çalıştığı müteahhit firma tarafından Çalışma Dairesi’ne iş kazası bildirilmemiş, olay gecesi Mustafa Polat’ın elinin kanaması sonucu gittiği hastanede iş kazası ortaya çıkmıştı. Çalışma Dairesi devreye girerek, Polat’ı kaçak çalıştıran müteahhit firmayı tespit ederek, çalıma başlatmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, Barış Polat’ın 2 Kasım 2017’de 90 günlük turist vizesiyle adaya geldiğini belirterek, bir gece kulübünün yapı işleriyle uğraşırken kaza geçirdiğini ve kaçak olarak çalıştığı açıklamıştı.

İş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesi’ne bir bildirim olmadığını aktaran Önderol, “Kaza sabah Lefkoşa’da oldu. Girne’de ikamet ettiği için gece elinde meydana gelince Girne Akçiçek Hastanesi’ne gitti. Acildeki polis dairemizle temasa geçti. Gece müfettişimizi gönderdik ve bilgileri aldı” demişti. Polat’ı kaçak çalıştıran taşeron firmaya idari para cezası kesileceğini söyleyen Önderol, 17 yaşındaki Mustafa Polat’ın da yurt dışına ihraç edilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını söylemişti.