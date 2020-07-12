10 sene boyunca kendi emeğini büyüttü…

Dila ŞİMŞEK

Sheline Beauty Clinic’in işletmecisi İpek Gürtaş Ulutekin, İngilizce öğretmenliği okudu, ancak okul sonrası farklı bir yol izleyerek hep hayali olan bakım merkezini kurdu…

İpek Gürtaş Ulutekin, Sheline Beauty Clinic’i 10 sene önce kurarak, işletmesinin başına geçti... Aynı zamanda Girne’de Ayşe Aydın Akademi By Biomest isimli okulda da öğretmenlik yapıyor.

Ayşe Aydın Akademi’nin Eğitim Bakanlığı’na bağlı olduğunu belirten Ulutekin, üniversitede İngilizce öğretmenliği okusa da, uzmanlığını bakım üzerine yapmayı seçtiğini söylüyor.

Kendisinin de Akademi’de eğitim aldığını ifade ederek, üniversitede İngilizce okuduğu için de çok mutlu olduğunu, pişmanlık duymadığını dile getiriyor.

“Ailem de dükkanımı açacağımda çok destek oldu. Üzüldüğüm tek şey, mesleğimizin hafife alınması”

Güneyde ve yurtdışında sıklıkla eğitimlere gittiğini kaydeden Ulutekin, mesleğine olan ilgisini küçükken keşfetmiş. “Yeğenlerim geldiğinde hep oje, makyaj, saçla uğraşırdık. Hep çok keyif alırdım bundan. Bu yüzden mesleğimi de sevdiğim ve ilgi duyduğum bir alanda seçmeye karar verdim” diyor.

İşini keyifle yaptığını ve yeni gelişen tüm teknik ve cihazları takip ettiğini dile getiriyor. “Önceden bakımı insanlar lüks olarak görürdü. Aslında lüks değil, ihtiyaçtır, yüz, el ayak bakımı aynı zamanda kişisel hijyendir. Artık eskisine göre alanımız çok daha gelişti, yaygınlaştı… Ailem de dükkanımı açacağımda çok destek oldu. Üzüldüğüm tek şey, mesleğimizin hafife alınması. Branşımız, güzellik uzmanlığı iki yıl eğitim gerektirir. Ancak artık birkaç günlük kursla, evde yapanlar var bunu… Bu nedenle müşterilerin de bilinçlenmesi gerekir…”