10. parselde doğal gaz bulundu iddiası

Kathimerini gazetesi, Exxonmobil-Qatar Petroleum tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde yer alan Glafkos hedefinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında kayda değer miktarda doğal gaz yatağı bulunduğunu yazdı.

Gazetenin kaynaklarına göre, Exxonmobil’den resmi sonuçlar önümüzdeki haftanın sonuna doğru açıklanacak.

Hatırlanacağı üzere yine 10. Parselde bulunan Delphini hedefinde yapılan sondaj çalışmalarında hayal kırıklığı yaşanmıştı.

Kathimerini’ye bilgi veren ‘teknokratik kaynaklar’, hedef bölgedeki jeolojik formasyonlar kireçtaşı tortul kayalardan oluşuyor. Ayni kaynaklara göre, doğal gaza rastlanabilmesi için Exxonmobil’in 6 kilometre derinliğe inmiş olması gerekiyor.

Habere göre, doğal gaz yatağının 4 ile 5 kilometre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Bu durumda Exxonmobil’in hangi derinlikte gaza ulaştığı ve bulunan miktarın ticari açıdan uygun olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

Gazete haberin devamında, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen resmi sonuçlarla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji politikasının da belirleneceğini yazdı.