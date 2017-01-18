10 öncelikli alandaki ilerlemeler anlatıldı

Jean-Caude Juncker’in Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevinde ikinci yılını doldurması vesilesiyle, Lefkoşa’da Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Temsilciliği tarafından son iki yılın anlatıldığı bir sunum düzenlendi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcilik Başkanı Georgios Markopouliotis tarafından yapılan sunumda, Juncker’in göreve gelmesiyle belirlenen 10 öncelikli alanda gerçekleştirilen ilerlemeler anlatıldı.

Sunum, Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirildi.

Markopouliotis sunumda, Juncker’in göreve gelmesiyle, Komisyon bünyesindeki müdürlüklerin, aynı hedefte çalışma yapmasını sağlamak için, başkan yardımcıları ataması olduğunu anlattı.

Avrupa Komisyonu tarafından, istihdam, büyüme; dijital tek pazar; iklim değişikliği; daha adil bir iç pazar; daha adil bir ekonomik ve parasal birlik; ABD ile dengeli bir serbest ticaret anlaşması; adalet ve temel haklar, göçle ilgili yeni bir politika, daha güçlü bir küresel aktör ve demokrasi olmak üzere 10 öncelikli alan belirlenmişti.