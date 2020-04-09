“10 Nisan sonrası uzatma bekliyorum”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından muhtemelen kısmi sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı çıkacağını, resmi açıklamanın toplantı sonrası yapılacağını açıkladı.

Covid-19’a karşı tedbirler kapsamında hükümet olarak hızlı kararlar aldıklarını söyleyen Özersay, eleştirilerin yapılabileceğini, ancak ‘siyaset’ zamanı olmadığını ifade etti.

Özersay, popülist söylemlerde bulunulmaması gerektiğini belirterek, ‘mükemmel karar’ alabilmek adına zaman kaybetmenin doğru olmadığını dile getirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin pandemi hastanesi olmasına yönelik eleştiriler için ise, devlet hastanesinin yangın nedeniyle tam teşekküllü olma özelliğini bir nebze kaybettiğini kaydetti.

BRT’ye açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şu şekilde konuştu: “Siyaset zamanı değil şu an… Henüz Sağlık Bakanlığı ile yeni bir pandemi hastanesi yapılmasına yönelik bir karar şimdilik alınmadığını söyledim. Ben sadece bir soruya yanıt vererek, henüz hükümet düzeyinde bu yönde karar almadığını yanıtladım. Paniğe gerek yok. Hükümet genel anlamda bu toplumu krizle ilgili düzenli olarak bilgilendiriliyor. Vatandaş alınan kararları öğreniyor. Ben hükümet sözcüsü olarak her toplantı sonrası açıklama yapıyorum, sosyal medya hesabımda yazıyorum.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de söylediği gibi önemli olan geç kalmamak, ‘mükemmel karar’ almak için zaman kaybı yaşamamak. Biz genel anlamda hızlı hareket ettik, belki eksikliklerimiz oldu ama şeffafız. Devlet hastanesinin pandemi hastanesi olmaması gerektiği eleştirileri var. Ancak yangın sonrası, Lefkoşa Devlet Hastanesi takdir edersiniz ki tam teşekküllü olma özelliğini bir nebze yitirdi. Tabii ki eleştiri yapılabilir ama çözüm odaklı olmalıyız. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısını Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri binasında yapacağız. Sosyal mesafeye uyabilmek için böyle bir karar aldık. Bugüne kadar aldığımız kararların uygulanmasını incelemek adına toplanıyoruz.

Biliyorsunuz yarın 10 Nisan’da birçok tedbirin bitiş tarihidir, şahsi düşüncem bu sürenin bir hafta veya on beş gün uzatılmasıdır ancak toplantı sonrası bunu açıklayacağız. Kamuoyuna hükümet adına açıklama yapacağım. Belediyelere kesinti yapılması konusunda, kesinti yapılmaması kulağa hoş gelen bir söylem... Ancak siyaseti bir kenara bırakarak halkı ve kamuyu düşünmek zorundayız.

İnsanları değil toplumu memnun etmek zorundayız. Bunu yaparken, elimizdeki imkanları göz önünde bulundurmak zorundayız… Yardım paketlerinde ise koordinasyon sağlanması ve adaletsizlik olmaması adına bir çalışma başlattık. Herkes şunu bilsin ki, durumun gerektirdiği şekilde yardım yapılabilir. İlerleyen süreçte, yardım ihtiyacı çok daha kritik duruma gelebilir. Bu nedenle her şeyi iyi hesap etmeliyiz.

Biz kriz sürecinde bir devletin yapması gerekenleri yaptık, vatandaşımıza sahip çıktık, kimse bunu küçümsemesin. Yurtdışından öğrencilerimiz ve kısa süreliğine tatil veya sağlık nedeniyle gitmiş insanlarımızı geri getirdik, oteller yurtlar kapanmışken insanımızı sokakta mı bıraksaydık? Bu insanları ülkeye getirdiğimizde evlerine değil, karantina altında tuttuk. Ancak yine de insanlar sosyal medyada bu kişiler neden geliyor diye eleştiride bulundu. Linç çok tehlikelidir.”