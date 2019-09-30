10 Maronit aile Kormacit’e yeniden yerleşti

Maronitlerin Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, son bir yıl içerisinde Kormacit (Koruçam) köyüne 10 ailenin yeniden yerleştiğini belirtti.

Politis gazetesi, Maronitlerin Kıbrıs Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın gazeteye yaptığı açıklamada, Maronitlerin kuzeydeki köylerine yeniden yerleşmelerinin desteklenmesi için uygulanan programdan ve kaydedilen gelişmelerden bahsettiğini yazdı.

Musas açıklamasında, son bir yıl içerisinde Koruçam’a 10 Maronit ailenin yeniden yerleştiğini belirtirken, bu ailelerin, aralarında bebekler ve üniversite öğrencileri olan 16 çocuğa sahip olduklarını vurguladı.

Bu ailelerin çocuklarıyla birlikte her gün Koruçam’dan Lefkoşa’nın güneyine, iş ve eğitim için gidip geldiklerini ifade eden Musas, yeniden yerleşme talebinde bulunan ailelere verilen maddi katkı ve ödeneklere de geniş şekilde değindi.