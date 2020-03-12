‘10 kişi sorgulanıyor, görüntüler inceleniyor’
Elif Lort cinayeti zanlısı Abdullah Çelik Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Abdullah Çelik’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.
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8 Mart tarihinde Girne’de sokak ortasında öldürülen Elif Lort'un katili Abdullah Çelik ek süre talebiyle yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis Müfettiş Muavini 10 kişinin sorgulandığını kamera görüntülerinin incelendiğini ifade etti.
Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, Lort'un otopsisinde 11 bıçak darbesi aldığının tespit edildiğini belirtti. Zaifer soruşturmanın selameti için 8 gün daha tutukluluk talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına Barış Ruh Hastanesi'nden geçirilmesine emir verdi.
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Etiketler : elif lort, kadın cinayet, cinayet, mahkeme, abdullah çelik
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