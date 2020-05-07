“’10 kişi hastaneye kaldırıldı’ iddiası asılsız"

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Dr. Zafer Hıdıroğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “10 kişinin yüksek ateşten hastaneye kaldırıldığı” iddiasının asılsız olduğunu söyledi. Dün 30’u asker 53 kişinin gemi ile adaya gelmesi sonrası, aralarında yüksek ateşli olan ‘hastalar’ olduğu iddia edilmişti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Hıdıroğlu, “Keşke bu haberi yapmadan önce bana sorsalardı, bir tek kişi bile hastaneye kaldırılmadı, ne yazık ki asılsız bir iddia” şeklinde konuştu.