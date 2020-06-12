10 günlük bebek ambulansla İsrail’e uçtu

Kıbrıs’ın güneyinde kalp sorunu olan Suriyeli bir bebek, operasyon için dün acil hava ambulansıyla Larnaka’dan İsrail’e uçtu.

Cyprus Mail’de yayımlanan habere göre 10 günlük bebek, İsrail'in Sheba Hastanesi’nde hayat kurtarıcı bir operasyona alınacak.

İsrail'in Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Revel'in dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'den gelen bebeğin naklinin Kıbrıs Sağlık Bakanlığı ile “hayati iş birliği” ve İsrail'den özel onay alındıktan sonra mümkün kıldığını belirtti.

Büyükelçi Revel, Covid-19 salgını sırasında iki ülke arasında hayati bir dayanışma olduğunu belirtti ve bebeğin tam iyileşmesi dileğinde bulundu.



İsrail Büyükelçisi’nin sosyal medya paylaşımında, ‘COVID-19 döneminde önemli İsrail-Kıbrıs dayanışmasına’ değinildi ve ‘bebeğin iyileşmesine ve tamamen sağlığına kavuşmasına duacıyız” denildi.