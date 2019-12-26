10 günde 724 sefer

Ercan Havaalanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 724 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek; Ercan, 2020’nin ilk günü olan 1 Ocak 2020’de 112 uçaklık trafikle tarihi bir gün daha yaşayacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havaalanı’nın 27 Aralık ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 724 uçağa ev sahipliği yapacak.

Ercan Havaalanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun saatler yaşayacak. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldı.

Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ilk günü yaşanacak. Gelişler olduğu kadar gidiş seferleri de yoğun geçecek.

Ercan'a uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Anadolujet Hava Yolları ve Atlas Global Hava Yolları yeni yıl nedeniyle ek seferler koymuş durumda.

En fazla uçuş yeni yılın ilk günü

Yeni yılın ilk gün 1 Ocak 2020’de ise Ercan Havaalanı 112 sefer ile yeni bir rekora daha imza atacak.

27 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 arasında Ercan Havaalanı’na yönelik 724 uçuş yapılması bekleniyor. Cuma günü (27 Aralık) Ercan’a 69 uçak iniş-kalkış yapacak.

Açıklamada, 28 Aralık’ta 56, 29 Aralık’ta 88, 30 Aralık’ta 65 ve 2019’un son günü olan 31 Aralık günü Ercan Havaalanı’na 57 uçak iniş ve kalkış yapacak.

1 Ocak 2020’de 112, 2 Ocak’ta 69, 3 Ocak’ta 69, 4 Ocak’ta 57 ve 5 Ocak günü ise 82 uçak imiş ve kalkış yapacak.

"Tüm önlemleri aldık"

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havaalanı’na kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Özçelik, yeni yılın yine Ercan Havaalanı’nda çok yoğun geçeceğini kaydederek, yolculara bugün olduğu gibi yeni yıl öncesi ve sonrasındaki günlerde her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Özçelik, Ercan’ın 10 günde ek seferler dahil 724 uçağa hizmet vereceğini ifade ederek, 2020’nin ilk günü olan Çarşamba günü gelip giden 112 uçakla Ercan’ın bir rekora daha imza atacağını belirtti.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet Hava yolları, AtlasGlobal Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.