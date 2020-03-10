10 gram uyuşturucu, 2 tutuklu
Girne’de 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Y.B. V.T. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne’de 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Y.B. V.T. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, olguları aktardı. Bayram, 5 Mart 2020 tarihinde Girne’de düzenlenen operasyonda Y.B.’nin evinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 8 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi zanlı V.T.’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, V.T’nin evinde yapılan aramada ise 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Her iki zanlının tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Meltem Dündar, zanlı Y.B. hakkında uyuşturucu alma, zanlı V.T. hakkında ise uyuşturucu verme suçlarından soruşturma yürütüldüğünü belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.