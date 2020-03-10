10 gram uyuşturucu, 2 tutuklu

Girne’de 10 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Y.B. V.T. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, olguları aktardı. Bayram, 5 Mart 2020 tarihinde Girne’de düzenlenen operasyonda Y.B.’nin evinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 8 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi zanlı V.T.’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, V.T’nin evinde yapılan aramada ise 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Her iki zanlının tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı Y.B. hakkında uyuşturucu alma, zanlı V.T. hakkında ise uyuşturucu verme suçlarından soruşturma yürütüldüğünü belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.