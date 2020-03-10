10 gr uyuşturucu, 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı E.M.H.A tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 9 Mart 2020 tarihinde zanlının kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu suçundan tutuklandığını belirtti. Kurtbir, zanlının konu tarihte şüpheli görülerek üzerinde yapılan aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti. Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.