28 Nisan Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Sağlık Servisinde görev yapan 10 doktor ve uzmanın sözleşme süreleri bir yıl süreyle uzatıldı.

Resmi gazeteden yayınlanan kararda

“Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan, aşağıda adı-soyadı, uzmanlık alanları ve sözleşme hitam tarihleri belirtilen kişilerin, sözleşme sürelerinin, hitam tarihinden itibaren önergeye ekii sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2017 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 12-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi” denilerek doktorların isimleri açıklandı.

Doktor İsimleri ve Uzmanlık Alanları:

1. Dr. Tunis Özdoğanoğlu - KBB

2. Feriha Gündost Eyyüpler - Genetik

3. Dr. Selde Karasel - Fizik Tedavi

4. Dr. Hüseyin Kalgay - Ortopedi ve Travmatoloji

5. Dr. Fatoş Alp - Kardiyoloji

6. Dr. Fidan Çevik - Pedodonti

7. Dr. Pembe Eriz - Pratisyen Hekim

8. Dr. Hanife Ezgi Erçal - Dermatoloji

9. Dr. Fatma Deniz - Dermatoloji

10. Dr. Idris Deniz - Adli Tıp