Fehime ALASYA

Eğitimde sürekli eksikliklerle gündeme gelen kamu okulları bu kez üstün başarısı ile gururlandırdı… Lefkoşa’nın gözde okullarından Türk Maarif Koleji (TMK) ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencileri, International Genel Certificate of Secondary Education (IGCSE) sınavları kapsamında aldığı derecelerle hem ülke eğitiminde hem de okullarında büyük bir başarıya imza attı.

Son yıllarda neredeyse her yıl IGCSE sınavında dünya birincilikleri elde eden TMK, bu yıl kendi rekorunu kırdı. Okul öğrencileri, 10 dalda birincilik ödülü aldı.

TMK ve BEAL’de başarısıyla adından söz ettiren bazı öğrenciler ve öğretmenler, YENİDÜZEN’e konuştu.

Başarılarının sırrını anlatan öğrenciler ve öğretmenler, okullarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TMK’dan ada genelinde üçüncülük…

Her yıl ada genelinde yapılan IGCSE sınavına özellikle Kıbrıs’ın güneyinden de oldukça yüksek katılım yapıldığı belirtilirken, bu yılki sonuçlarla TMK’nın başarı seviyesi ilk kez Kıbrıs’ın güneyindeki The English School Kolejiyle neredeyse aynı seviyeye ulaştı.

TMK, bu sınavda Kıbrıs’ın güneyindeki American Academy Larnaca ve The English School’dan sonra en büyük başarıyı gösteren üçüncü okul oldu.

Okul, öğrencilerinin ödülleri dışında bu kapsamda ise üçüncü gelerek ayrıca bir ödül aldı.

Okul öğretmenleri, bu başarıda, kısa süre önce emekliye ayrılan eski okul müdürü Fehmi Tokay’ın büyük başarısı olduğunu da ifade etmeden geçemedi.

TMK yanında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) öğrencilerinden Berilsu Meral da IGCSE programı Türkçe dalında dünya birincisi olarak okulunun başarısına bir yenisini ekledi.

Sonuçlar zaman zaman basına yansımıştı…

Bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilen IGCSE sınavının sonuçları geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ın güneyinde düzenlenen bir ödül töreni ile açıklanmış, BEAL öğrencilerinden Berilsu Meral, bu ödül törenine gidemediği için gündeme gelmişti.

Söz konusu sınavda Kıbrıs’ın kuzeyindeki özel okulların da başarıları zaman zaman basına yansımıştı.

BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ (BEAL), BU YIL BERİLSU MERAL İLE GURURLANDI, DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE BİR YENİSİ EKLEDİ…

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) Okul Müdürü Sibel Karakaya:

“Bizim devlet okulu olarak bu başarıya ulaşmamız ayrıca bir mutluluk. Bu bizim ikinci dünya birinciliğimizdir”

"Biz öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlayan bir okuluz, başarı her zaman ödüllendirilmeli, alkışlanmalı. Öğrencimiz ödülünü almak için güneye geçemedi, bu konu hoş olmadı, çok yazıldı çizildi ama bu konu inanın bizi aşıyor. Berilsu bizim öğrencimiz, başarılarıyla gürü duyuyoruz. Örnek bir öğrenci, güzel karakteriyle de, sosyalliğiyle de örnek bir öğrenci.

Bugüne dek tüm siyasiler Berilsu’ya ulaşıp onu onure etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz.

Okulumuz KKTC gerekse TC ve üçüncü ülkelere öğrenci veriyor. Yirmi yıllık bir okuluz ama adada önemli bir devlet okuluyuz. İngilizce dilinde eğitim yapmamız, öğretime, sosyal faaliyetlere önem vermememiz, spor faaliyetlerimiz, duyarlı öğretmen ve öğrencilerimiz, her yönüyle çalışıp çabalayan, sosyal olarak da çok fazla sorumluluk sahibi bir okuluz. Bu bağlamda çok fazla projelerimiz oluyor.

Ders dışında da her gün için mutlak bir hareketliliğimiz bulunuyor. Yenilikçi bir idare ve öğretmen kadrom var. Onları motive etmeyi, o heyecanı aktarmayı çok seviyorum.

Bizim devlet okulu olarak bu başarıya ulaşmamız ayrıca bir mutluluk. Bu bizim ikinci dünya birinciliğimizdir. Kolejler ve özel kolejler dışında bu başarıyı yakalayan tek okul biziz. Bunu bir devlet okulu olarak gururla söylüyoruz. Başarı her zaman alkışlanmalı, diğer okullardaki öğrencilerimizi de tebrik ederiz."

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) Öğrencisi IGCSE Türkçe dünya birincisi BERİLSU MERAL:

“En tepedeki başarıya ulaşacağımı düşünmemiştim”

"Dünya birincisi olabileceğim hiç aklıma gelmemişti. İyiydim ama en tepedeki başarıya ulaşacağımı düşünmemiştim. Ailem ve okulum bu başarımla gurur duydu. Çok rutin çalıştığımı söyleyemem daha fazla eksik olduğum konulara çalışıyordum. Ailem hiçbir zaman baskı uygulamadı, çalıştığımı biliyorlardı baskı yapmıyorlardı. Müzik dinlemeyi, arkadaşlarımla dışarıda sosyalleşmeyi çok seviyorum. Çok fazla İngilizce dizi film izliyorum, müzik dinliyorum bu benim İngilizcemi çok olumlu etkiledi. Tıp okumayı düşünüyorum ama emin değilim...

Kıbrıs’ın güneyine geçemediğim için çok fazla gündem oldum. Yapılanlar çok hoş değildi ama elden bir şey gelmiyor. Bu benim şahsıma değil, ada genelinde yapılan bir uygulama olduğu için... Bu süreçte bana destek çıkan herkese, tüm siyasilere, ilgili kurum ve kuruluşlara ayrıca çok teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, TC Kültür Bakanı, Eğitim Bakanlığı, herkes, tüm yetkililer beni onure etti.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) Türkçe öğretmeni NARİN AĞA BATKAN:

“Sistemli çalışma, sınıfta iyi dinleme, motive olma öğrenciyi başarıya götürür”

"Uluslararası bu sınav için İngilizce öğretmeni ile koordineli olarak çalışıp planladık.

Bakanlığın da buna yönelik kitabı var, onları da kullandık. Okuduğunu anlama, anlatma, yazım konusunda çalışmalar yaptık.

Sistemli çalışma, sınıfta iyi dinleme, motive olma öğrenciyi başarıya götürür. Sadece zeka etkin olmuyor. Sınıf içinde öğrendiğini dış hayatta da kullanıp başarısını bir üst seviyeye taşıyabilmeli.

Örneğin bir dilekçe bile yazacak olsalar, onu bile hayatın her döneminde kullanıyor, biz onları hem okuldaki akademik eğitime, hem de dış dünyaya hazırlıyoruz.

TC’de de önemli başarılarımız var, ülke sıralamasında öğrencilerimiz ilk onun içinde yer alıyor. Her şey sistemli ve düzenli olmakla başlıyor."

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) İngilizce Öğretmeni SERAL ALİCİK:

“İngilizce başarılarda teknolojinin de yeri çok önemli”

“Mutlulukla söyleyebilirim ki hem CS’ye hem de diğer sınavlarda İngilizceyi dört beceride veriyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olarak dört beceriye dayalı. Çocukların en çok zorlanılan beceri ise yazma ve konuşmadır.

İngilizce dili öğrenilmesinde kullanım, düzenli çalışma ve ihtiyaç çok önemli. Bizde buna çok önem veriyoruz. Bence bu alanda çocukların başarısında teknolojinin çok büyük önemi var. Muhakkak İngilizce dilde ve altyapıda izlemelerini tavsiye ediyoruz. Müzik dinleme, yabancı filmleri İngilizce altyapı ile izlemek çok büyük katkı sağlıyor.”

TÜRK MAARİF KOLEJİ (TMK) TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ…

Türk Maarif Koleji (TMK) Matematik Öğretmeni KANIT CEMALLER:

“Bu başarılar gerçekten efsane başarırlardır”

“Bu yıl matematik bölümü olarak bir dünya birinciliği kazandık, bunun yanında yine özel olan İzel Alkan ile A’Level matematik dünya birinciliği de kazandık. Bu da okul tarihinde bir ilktir. Bu başarıları elde eden öğrencilerimiz yurt dışında gözde üniversitelerde tıp veya benzeri başarılı bölümler okuyor. Burada olanların ise yüksek hedefleri var.

Bu başarılar gerçekten efsane başarırlardır.

Bireysel matematik bazında Kıbrıs’ın güneyi ile başa baştık, sosyal branşlarda ise gerideydik. Bu yıl bu başarıları da elde ettik ve açığı kapadık.

Bu başarıları profesyonel çalışma, bireysel özverileri ile kazandık. Bizler zümremler olarak bu okulda devraldığımız mirasları değerlendirerek daha da ileriye taşıdık diye bu başarılar gelişti.

Bizi çok gururlandıralar, çok mutluyuz. Bunun devamlılığını getirmek için de elimizden geleni yapacağız. Bu çocukların başarısı tesadüf değil, kendileri ile yarışıyorlar, tüm sorumluluklarını kendileri sırtlanmış durumdadır. Çok guruluyuz…"

Türk Maarif Koleji (TMK) CS Sınav Sorumlusu- Biyoloji Öğretmeni FUNDA ULUÖZ:

“Canla ve başla uğraşan öğrenci ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum, bu onların başarısı”

“Ödül töreni Kıbrıs'ın güneyinde yapılıyor. Bu yıl orada okulumuzun adının sürekli telaffuz edilmesi bizi gururlandırdı. Her çocuğa kişisel olarak onure edildi, en son da okulumuzun da üçüncü gelmesi bizi ayrıca çok sevindirdi. Her yıl muhakkak bu ödül törenine gidiyorduk ama bu kez okulumuzun sürekli adı çağrıldı. Bu çok güzel bir duygu.

IGCSE’den sürekli derece alıyorduk ama A’Level’den bu yıl ilk kez dört derecemiz var. İki tanesi biyoloji Kıbrıs birincisi, bir tanesi kimyadan Avrupa birincisi, diğeri de matematik dünya birincisi. Ben yıllardır bu okulda canla ve başla hizmet eden, çocukların bu başarısında imzası olan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Özellikle emekliye ayrılan okul müdürümüzün bu huzurlu ve gururlu vedası bizleri ayrıca sevindirdi. Onun da emekleri bu başarıda çok fazla. Çok büyük emekler verdi."

Türk Maarif Koleji (TMK) CS Sınav Sorumlusu- İngilizce Öğretmeni DR. İÇİM ÖZMATYATLI:

“İlk kez bu başarıyı elde ettik, devamının geleceğinden çok ümitliyiz”

“Ben de bir TMK'lı olarak, İngiltere'de okuyup kendi yuvama döndüm. Buradaki tüm öğretmenlerin emeklerini yürekten kutluyorum. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değildir. Güzel, sistemli ve bilinçli çalışmalar yapılıyor. Örencilerimizle gurur duyuyoruz. Sürekli yenilikler takip edilerek bunun sonucu olarak öğrencilerimiz yönlendiriliyor. Bu başarılara tüm öğretmenlerimizin emekleri ve fedakarlıkları var. İlk kez bu başarıyı elde ettik, devamının geleceğinden çok ümitliyiz. Bu başarıyı emekliliğinden hemen önce yaşayan eski okul müdürümüzün de yaşması, emekli olmazdan hemen önce bu şekilde başarılı bir adımla emekliye ayrılması ise ayrıca gurur kaynağımız oldu."

Türk Maarif Koleji (TMK) IGCSE Fizik Kıbrıs Birincisi ARDA TINAZLI:

“Bence bu başarı bir bilgi birikimidir ve bunu okulun desteği ile elde ettik”

“Fiziği çok sevdiğim için başarılı olduğumu düşünüyorum. Hocalarımın ve ailemin de desteği çok büyüktü. Derslerime zaman ayırmaya çalıştım ama her gün bir düzende çalışmadım. Bu tempo sosyal hayatım da çok etkilenmedi. Bu arda gitar ve piyano çalıyorum, dışarıda arkadaş grubumla çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Tüm bunlardan kopmadım. Ailem her zaman programlarını bana uydurmaya çalıştılar, moral verdiler ve hep desteklerini çok hissettim.

Bence bu başarı bir bilgi birikimidir ve ben bu birikimi okulun desteği ile elde ettiğimize inanıyorum. Okulumuz bize çizilen, gösterilen yol da çok öncü oldu."

Türk Maarif Koleji (TMK) IGCSE Sosyoloji Kıbrıs Birincisi NARİN İNSEL:

“Sürekli ders çalışarak başarı elde edilmez”

“Başarımızdaki en önemli faktör okulumuzun çok sistematik olmasıdır. Sistemimiz yılın başından belirleniyor. Konularımız bitiyor ve soru çözümlerimiz başlıyor. Hiç atlamıyoruz. Sadece kitaplarla değil dıştan da çeşitli materyallerden faydalanıyoruz.

Ailem tarafından ise morla olarak çok destek buldum. Bu moral vazgeçmememi, devam etmemi sağladı. Sürekli ders çalışarak başarı elde edilmez, bunalmamak için kitap okuyorum, ders yapıyor, müzik dinliyor, arkadaşlarımla dışarıya çıkıyorum.

Düzenli çalışmak ve öğretmenleri dinlemek çok önemli, moral bozmadan hep ileriye bakılmalı."

Türk Maarif Koleji (TMK) IGCSE Psikoloji ve Biyoloji Avrupa Birincisi BEGÜM ÇULLUOĞLU:

“Anlamaya çalışmalıyız, ezber değil merak etmeliyiz böylece daha büyük başarılar elde edebiliriz”

"Ben bu başarıyı iki yıldır okulum, öğretmenlerim ve ailemle aldım. Geçtiğimiz yıl da önemli bir başarıya imza atmıştım. Hepsinin çok katkısı oldu. Öğretmenlerim ailem her zaman sabırlı oldu. Ailem her zaman bana uygun ortam yaratmaya çalıştı.

Mutlaka anlamaya çalışmalıyız, ezberden çok merakla yaklaşmalıyız, böylece daha büyük başarılar elde edebiliriz."

Türk Maarif Koleji (TMK) IGCSE Matematik Dünya Birincisi LAREN KIRYAĞDI:

“Bence bu okul daha da başarılı olacak. Böyle bir okulda olmaktan çok gurur duyuyoruz”

“Okulumuzdaki hocalarımız çok iyi. Daha ilk günden dönemin ne kadar sistemli gideceğini ve

istekli oluşlarını hissetmiştim. Bize sürekli güven verdiler. Özellikle ödül töreni gecesi çok gurur vericiydi. Okul müdürümüz kürsüye çıktığı zaman bundan gurur duyduk. İlk olarak okulumuzun sırasına baktık, kaç başarılı öğrenci çıkarmışız diye baktık, çok mutlu olduk. Bence bu okul daha da başarılı olacak. Böyle bir okulda olmaktan çok gurur duyuyoruz."

Başarılı öğrenciler

Dünya Birincileri:

A’Level:

Highest Mark in the World IAL Mathematics: İzel Avkan

IGCSE:

Highest Mark in the World IGCSE Turkish: Ceykan Harman

Highest Mark in the Wold IGCSE Mathematics: Laren Kıryağdı

IGCSE

Türkçe dünya birincisi Berilsu Meral



Avrupa Birincileri:

A’Level:

Highest Mark in Europe IAL Chemistry: Ali Güzel

IGCSE:

Highest Mark in Europe GCSE Psychology: Begüm Çulluoğlu

Highest Mark in Europe IGCSE Biology: Begüm Çulluoğlu

Kıbrıs Birincileri:

Highest Mark in Cyprus IAL Biology: Ali Güzen

Highest Mark in Cyprus IAL Biology: Zeynep Tuğçe Tuğcu

IGCSE:

Highest Mark in Cyprus IGCSE Physics: Arda Tınazlı

Top in the country IGCSE Sociology: Narin İnsel

A’Level:

High Award Achievement IAL Sociology: Yaz Muratoğlu



Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, bu yıl Berilsu Meral ile gururlandı.