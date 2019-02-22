Lefkoşa’da bir mağazada çalışan ve bir yıllık süreçte bin 106 parça kıyafet ve ayakkabı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan üç zanlı da bugün mahkemeye çıkarıldı.

İki Türkmenistan vatandaşı zanlının tutukluluk süresi uzatıldı, bir zanlı da teminatla serbest kaldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, 2018 ile 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet göstermekte olan bir mağazada müstahdem olarak çalışan zanlılar J.T ve N.A’nın işyerinin depo kısmında bulunan takribi bin 106 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini gizlice depodan dışarıya çıkarıp, sirkat ettiklerini anlattı.

Karagil, 19 Şubat’ta zanlıların evinin mahkeme emri gereği arandığını ve sirkat edilen toplam 789 adet konfeksiyon malzelemelerinin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Aranan emareler var

Tahkikatın devam ettiğini ve aranan emareler olduğunu söyleyen Karagil, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Karagil, hırsızlık mal kabulü suçuyla tutuklanan zanlı Z.G’nin ise mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

7 gün tutukluluk talebi

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

İnan, zanlı Z.G’nin ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.