1 Yıllık Ücretsiz Lifecell Digital Ev İnterneti Kazandılar

Lifecell Digital, sosyal medya üzerinden yaptığı yarışma ile 5 müşterisine 1 Yıllık Ücretsiz Lifecell Digital Ev İnterneti hediye etti.

Lefkoşa Avenue Cinemax'da, Lefkoşa Airtech Turkcell İletişim Merkezi'nde, Girne Yemen Kahvesi’nde, Güzelyurt Belediyesi Gençlik Merkezi Meydanı'nda ve 1001 Airport Mall'da bulunan Lifecell Digital sarı koltukta fotoğrafını çekip, #lifecelluçuruyor hashtag’i ile Instagram’da paylaşan Burak Hançer, Baki Kel, Korhan Çağın, Mert Enes Yılmazkaya ve Ugur Altun 1 yıllık Lifecell Digital Ev İnterneti kazanma şansı yakaladı.