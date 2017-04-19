1 YILIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Meltem SONAY-Mert ÖZDAĞ



Meclis’te çoğunluğu olmayan ancak ‘bağımsız vekillerin’ desteği ile hükümete gelen UBP-DP Azınlık Hükümeti, bir yılını geride bıraktı.

Yeni Mercedes makam araçlarından yüzde 400’lük ilaç zammına, “yapboz”a dönen mesai saatlerinden seyrüsefer affına kadar 1 yıllık sürece pek çok skandallar damgasını vurdu.

Hükümetin 1 yılından geriye "Cratos Otel'in 9 milyon TL'lik borcunu sildiniz mi, açıklayınız” gibi soru işaretleri ya da “erken seçim için hodri meydan” çekilen çıkışlar kaldı. Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “7 bin 200 kişiyi vatandaş yaptık, gerekirse 27 bini de yaparız” sözleri unutulmazken, hükümet sık sık “ara emri” kararları ile mahkeme kapısında kaldı. Yüksek Yönetim Denetçisi’nin uyarılarının sık sık gündeme geldiği yılda, “Sağlık’ta İkinci İş Yasağı” Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu terletti. “Mahkemeden yasaklama kararı çıkarsa, istifa ederim” diyen Bakan, bu sözlerini unuttu. Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de son bir yıla damgasını vuran bakanlardan biriydi. Dürüst, “Türkiye referandumu için yapılan mitingde sahneye çıkarak, “Ezanlar susmasın diye evet” açıklaması yaptı. Referandum sonucu Kıbrıs’taki TC seçmeni “Hayır” kararı verdi.



1 YILA DAMGASINI VURAN 15 GÜNDEM

1- Maliye Bakanı Denktaş hükümetin kurulmasından bu tarihe kadar 7200 vatandaşlık verdiklerini itiraf etti, “7200 kişiyi vatandaş yaptık, gerekirse 27 bini de yaparız” dedi.

2- Elektriğe %3 ila %15 arasında zam yapıldı. Akaryakıt 11 ayda 8 kez zamlandı. 207 ilaca % 40 ila % 150 oranlarında zam yapıldı. Mobil iletişim % 10 zamlandı.

3- Mesai saatleri “yapboz”a döndü, mesailer 3 kez yeniden düzenlendi.

4- Tüm tepkilere rağmen Girne Emirnamesi’ndeki değişiklikler onaylandı. Bazı kahverengi bölgeleri mavi bölge kapsamına alındı, kat artırımının önünü açtı.

5- Zeyko Yağ Fabrikası yanında olan kamu arazisi yasadışı şekilde Kaya Grup’a verilmeye çalışıldı, tepkiler gelince geri adım atıldı. 4 kat izinli otel inşaatı, 7 kata çıktı, göz yumuldu.

6- “Müşavir yaratılmasının önüne geçilmesi adına’ Meclis Genel Kurulu”na sunulan Değişiklik Önerisi reddedildi, çok sayıda yeni görevlendirme yapıldı, yeni makamlar yaratıldı.

7- Çatalköy Belediyesi Halk Plajı, Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş ve kızı Güler Denktaş’ın ortağı olduğu şirkete 49 yıllığına kiralandı

8- Anayasa Mahkemesi, ‘Seyrüsefer affı’ ve ‘Muhaceret affı’na; Yüksek İdare Mahkemesi ise ‘2016 Girne İkinci Bölge Emirnamesi’ne ARA EMRİ kararı verdi, yürütmeyi durdurdu

9- ‘Avrupa Saati’nden vazgeçildi, Türkiye’deki karar 24 saat içinde aynen kabul edildi. Çocukların ‘karanlıkta’ okula giderken, dağ yolundaki talihsiz trafik kazası ile tartışma büyüdü.

10- DAÜ VYK Başkanı Mehmet Bayram "Siyasi müdahale var" dedi, istifa etti. İskele Belediye Başkanı, kaçak yapıların mühürlenmesine karşı ‘siyasi baskı’ gördüğünü açıkladı

11- Türkiye'nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal Kuzey Kıbrıs'tan yasa dışı bir şekilde sınır dışı edildi.

12- Güzelyurt Hastanesi ihalesi rüşvet iddiaları arasında açıldı, hastanenin temeli atıldı.Devlet Laboratuvarı'ndaki yangın “ihmaller zinciri” ile çok tartışıldı.

13- Başbakan “erken seçim için hodri meydan” derken, Başbakan Yardımcısı “seçim yok, hükümet devam edecek” açıklaması yaptı, Meclis’teki ‘erken seçim’ önerisine sessiz kalındı. Hükümet ortakları ‘kıyak emeklilik’ iddialı Sayıştay üyeliği seçiminde de ters düştü. Yaklaşık bir hafta meclise gelmeyen UBP ve DP'li vekiller Meclis’i neredeyse kilitledi, yasama durdu.

14- KIB-TEK'teki UBP-DP uyuşmazlığı yeniden gündeme geldi. DP'li asbaşkan UBP'li müdüre basın önünde "Cratos Otel'in 9 milyon TL'lik borcunu nasıl sildiniz, açıklayın" diye sordu.

15- Eylül 2016’da hükümetin2 milyon TL karşılığı yenileme kararı aldığı 18 makam aracından bazıları kullanılmaya başlandı. Bu karar daha sonra gelen tepkiler üzerine 2017’de değiştirilerek alınacak makam araçları sayısı 3’e indirildi. Karar uygulamada ne oldu, kimse bilemedi. Ombudsman bu konuda hükümetten izahat istedi.

Protestolar…

Hükümetin 1 yıllık döneminde, protestolar dikkat çekti. Karaoğlanoğlu sakinleri, bölgedeki Zeyko Yağ Fabrikası yanında olan ve İTEM Yasası kapsamında sadece ‘kamu yararı’ şartıyla devredilebilen arazinin kar amacı güden bir şirkete verilmek istenmesini protesto etti.

Girne Antik Liman’daki paha biçilmez değere sahip ‘Turizm Bakanlığı Ofisi’nin bir kısmı ile liman ana girişi ve geçidin kullanım hakkının Turizm Bakanlığı Müsteşarı’nın imzası ile Tüzüğe aykırı bir şekilde limanda birçok işletmesi olan ve aynı zamanda bakanlığa ‘kira borcu’ da bulunan bir işletmeye verildiği ortaya çıktı.

Ancak bu karar mahkeme müdahalesi ile geri alındı.





‘Müşavirliğe’ devam

UBP-DP Azınlık Hükümeti, CTP’nin ‘Müşavir yaratılmasının önüne geçilmesi adına’ Meclis Genel Kurulu’na sunduğu Değişiklik Önerisi’ni reddetti.

UBP-DP Azınlık Hükümeti Kaymakamlıklara gönderdiği ‘Anayasaya Ters Genelge’ ile ‘Yürüyüş ve gösteriler için onay alınması koşulu getirdi.

4 Haziran 2016’da Başbakan Özgürgün ‘7 kişilik heyetle kızının mezuniyeti’ için İstanbul'a gitti. Bu seyahatin masraflarını devlete ödetti, bu ödeme için Bakanlar Kurulu karar aldı.Bu karara ilişkin Ombudsman'dan tepki geldi.

Dini konular gündem oldu

Dini konulardaki hükümet kararları da oldu. Örneğin, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 40. Uluslar arası Fuarı öncesinde ekonomik kurumlara yazı göndererek fuar alanına MESCİT yapılması için KATKI gönderdi.

Eğitim Bakanlığı, Yüksek İdare Mahkemesi’nin ‘müfredatının yasa dışı’ olduğuna karar verip, ‘faaliyete geçmesiyle ilgili aldığı idari kararı yetkisiz bularak’ iptal ettiği Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni, Genel Ortaöğretim Dairesi çatısı altına aldı.

25 AĞUSTOS 2016’da Lefkoşa’nın göbeğinde farklı yaş gruplarındaki çocuklara camilerde KURAN KURSU verildiği görüntülendi.

Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nin 1 yıllık geçiş süresinin başlamasıyla ihale süreci resmen başladı. İhale Türkiye Devlet Su İşleri tarafından ANKARA’DA açıldı.

Kıyak iddiaları

Kıyak iddiaları ise hiç gündemden düşmedi. UBP, daha önce atama yaptığı Başbakanlık Denetleme Kurulu’nda yeniden göreve gelmesiyle bu kez daha önce atanan kişinin EŞİNİ atadı. Biri ‘aktif’, diğeri ‘müşavir’…Karı-koca aynı görevin sahibi oldu.

Başbakanlığa, Bakanlar Kurulu kararıyla YÜKSEK MAAŞLI, Başbakan’ın YAKINLARINDAN 4 DANIŞMAN istihdam edildi.

Karaoğlanoğlu’ndaki eski Zeyko Yağ Fabrikası’nın olduğu yerde devam eden Kaya Turistik Tesisleri’ne ait otel inşaatının, 4. Kata kadar izinlendirilmesine karşın 7. Kata çıkmasına GÖZ YUMULDU.

Bu gelişmenin ardından Karaoğlanoğlu’ndaki eski Zeyko Yağ Fabrikası’nın olduğu yerde devam eden Kaya Turistik Tesisleri’ne ait otel inşaatının sahibi HÜKÜMETİN, bölgenin 1 haftaya kadar ‘kahverengi bölge’den, ‘Mavi bölge’ye geçirileceğine dair SÖZ VERDİĞİNİ açıkladı.

İhalesiz işler, yasa dışı kararlar

3 AĞUSTOS 2016’da Yüksek Yönetim Denetçisi, ‘DUYURUSUZ, İHALESİZ’ verilen Serbest Liman’daki eski eser nitelikli Taş Ocağı’na ilişkin SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ GEEREKTİĞİ görüşünü açıkladı.

Yine Ağustos ayında Anayasa Mahkemesi, Kuzey Kıbrıs’ta kurulması öngörülen TC-KKTC Gençlik ve Koordinasyon Ofisi’ne ilişkin Onay Yasası ve yasaya ek protokolü ANAYASAYA AYKIRI buldu.

16 AĞUSTOS 2016’da UBP-DP Azınlık Hükümeti, kaçak işçi ve ülkedeki kayıt dışı yaşama bir kez daha AF ÇIKARDI.

29 AĞUSTOS 2016’ta ise ilginç bir karar gündeme geldi. Çatalköy Belediyesi Halk Plajı, Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş ve kızı Güler Denktaş’ın ortağı olduğu şirkete 49 yıllığına kiralandı, belediye kararı durdurmak için ara emri dosyaladı.

Belediye başkanı “baskı gördüm” dedi

31 AĞUSTOS 2016’da ise İskele Belediye Başkanı’nın iddiaları gündeme düştü. İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sahildeki kaçak yapıları mühürlemesinin ardından EN ZİRVEDEKİ İKİ SİYASİDEN mührü kaldırması için BASKI GÖRDÜĞÜNÜ açıkladı.

Eylül 2016’da UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin 2 milyon TL karşılığı yenileme kararı aldığı 18 makam aracından bazıları kullanılmaya başlandı. Bu karar daha sonra gelen tepkiler üzerine 2017’de değiştirilerek alınacak makam araçları sayısı 3’e indirildi. Bu karar uygulamada ne oldu, kimse bilemedi.

22 EYLÜL 2016’da Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, 18 yeni makam aracının alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı’ndan İZAHAT istedi.

10 EYLÜL 2016’da Azınlık Hükümeti kamuoyundaki tartışma ve tepkilere rağmen Girne Emirnamesi’ndeki değişiklikleri onayladı. Bazı kahverengi bölgeleri mavi bölge kapsamına aldı, KAT ARTIRIMININ önünü açtı.

Kararlar mahkemelik

29 EYLÜL 2016’da Azınlık Hükümeti’nin toplumda büyük tepki uyandıran Girne İkinci Bölge Emirnamesi, %3 fon uygulaması, ‘Seyrüsefer affı’ olarak bilinen yasa gücündeki kararnameler ve 2 milyon TL değerinde 17 makam aracı alımına yönelik Bakanlar Kurulu kararları siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından yargıya taşındı.

Anayasa Mahkemesi, ‘Seyrüsefer affı’ ve ‘Muhaceret affı’ olarak bilinen yasa gücündeki kararnamelere ilişkin ARA EMRİ verdi, ‘ANAYASAYA AYKIRI, İVEDİ VE EKONOMİK KONULARLA ALAKALI DEĞİL’ dedi.

28 EYLÜL 2016’da Yüksek İdare Mahkemesi, ‘2016 Girne İkinci Bölge Emirnamesi’ ile ilgili iki günde iki geçici ARA EMRİ verdi.

7 EKİM 2016’da Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı AB Koordinasyon Merkezi için Hükümet’in DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI’nın ‘KAMU GÖREVLİLERİ YASASINA AYKIRI’ olduğu görüşünü belirtti.

Girne’de denize sıfır 20 dönümlük arazi, ‘arkeolojik sit alanı, Koruma Çevre Planı içerisinde’ eleştirilerine karşın 49 yıllığına kiralandı.

Zamlar yağdı… Eylemler bitmedi…

2 KASIM 2016Ya kadar geçen sürede akaryakıt fiyatları hükümetin 11. ayında 8. kez zamlandı.

4 KASIM 2016’da Elektrik fiyatlarına "ön zam" yapıldı. Bu tarihte elektrik fiyatları 1 kuruş ile 8 kuruş arasında zamlandı. Bu artış yüzdelik olarak % 3 ile % 15 arasında değişti. Ekonomi Bakanı Atun "Esas artış bir ay sonra" açıklamasında bulundu

Hayvancılar, Çiftçiler ve Patates Üreticileri’nin desteği ile akaryakıt, arpa, süt ve su fiyatlarında düzenleme talebiyle Lefkoşa’da eylem yaptı. Kamyonlar, traktörler yola indi, trafik kilitlendi.

30 KASIM 2016’da saatlerin değişmemesi kararı sonrasında gece karanlığında okula gitmeye başladı. Bu tarihte dağ yolundaki kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Saatlerin değişmemesine ve trafik kazalarına tepki gösteren öğrencilerin başını çektiği kalabalık gruplar günlerce Lefkoşa sokaklarında eylem yaptı.

Siyasi baskılar…

DAÜ'de siyasi müdahale yapıldı. DAÜ VYK Başkanı Mehmet Bayram "Siyasi müdahale var" dedi, istifa etti.

Mesai saatleri yap boza döndü, mesailer 3'üncü kez bu tarihte yeniden düzenlendi.

TC Başbakanlığı Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başmüşavirliği'nin hükümeti uyardığı ortaya çıktı. Resmi yazıda hükümetten bursları azaltması ve mesaileri düzenlemesi istendi.

19 ARALIK 2016’da bu kez okullarda ders başı saatleri ve kamudaki mesailer yine değişti.

Hükümet içinde kriz yaşandı. Kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme hükümeti böldü. DP kanadı bu düzenlemenin TC ile imzalanan protokole aykırı olduğunu söylese de düzenleme meclisten geçti.

Türkiye'nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal Kuzey Kıbrıs'tan yasa dışı bir şekilde sınır dışı edildi. Bu olayın yasadışı olduğu daha sonra Ombudsman tarafından da resmen belirlendi.

Elektrik fiyatlarına ard arda zam yapan hükümet KIB-TEK'e 3 ayda 36 kişiyi istihdam etti. İstihdamların UBP'li ve DP'li olması tepki topladı.

207ilacın fiyatlarına % 40 ila % 150 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Mobil iletişime % 10'e denk gelen zam yapıldı.

Kurumlarda yaşananlar, ihaleler…

Elektrik Kurumu'nda DP'li üyeler bir resmi yazı ile UBP'li müdüre "despotsunuz" dedi. Resmi yazı bu tarihte basına yansıdı.

Bu tarihte başlaması öngörülen kamudaki yeni mesailerin uygulaması hükümet tarafından ertelendi.

Güzelyurt Hastanesi ihalesi rüşvet iddiaları arasında açıldı. Maliye Bakanı Denktaş bu tarihte "Bakalım ne dolaplar dönüyor" dese de bu sözlerin söylendiği gün UBP'li Bakan Sucuoğlu ihaleye ilişkin imza töreni düzenledi.

Devlet Laboratuvarı'ndaki yangın ülke gündeminde geniş yer buldu. Olaydaki ihmaller zinciri çok tartışıldı.

Hükümet kendiyle de kavga etti

Hükümet ortakları Sayıştay üyeliği seçiminde de ters düştü. Yaklaşık bir hafta meclise gelmeyen UBP ve DP'li vekilleri meclisi neredeyse kilitledi, yasama durdu.

KIB-TEK'teki UBP-DP uyuşmazlığı yeniden gündeme geldi. DP'li asbaşkan UBP'li müdüre basın önünde "Cratos Otel'in 9 milyon TL'lik borcunu nasıl sildiniz, açıklayın" diye sordu.

Hükümetin başı Özgürgün muhalefete erken seçim konusunda hodri meydan çekti, muhalefet hem güvensizlik önergesi hem de seçim önerisi ile meclise geldi, hükümet ikisinden de caydı, seçim konusunu komitelere havale etti, "hodri medyan" havada kaldı.

Özelleştirme kararı ve yurttaşlıklar bitemedi

Bu tarihte basına yansıyan Bakanlar Kurulu kararına göre Telekomünikasyon Dairesi özelleştirme kapsamına alındı.

Hükümetin kontrolündeki KOOPBANK'taki bazı yanlış uygulamalar gündeme geldi. Davalık borçlulara yönetim kurulu kararıyla yeni borç verildiği ve Merkez Bankası'nın bankayı uyardığı ortaya çıktı.

23 MART 2017’de İtirazlarını dosyalayan Akıncı hükümetin 3 yasasına meclise iade etti.

Maliye Bakanı Denktaş hükümetin kurulmasından bu tarihe kadar 7200 vatandaşlık verdiklerini itiraf etti.

Devlet Laboratuvarı'ndaki yangının ardından orada çalışan kamu görevlilerine zorla imza attırılarak söz konusu binada çalışmaya zorlandıkları basına yansıdı.

1 YILIN UNUTULMAZ LAFLARI

