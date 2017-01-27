1 yılın bilançosu!

UBP-DP azınlık hükümetinin göreve geldiği günden bu güne, yaklaşık bir yılda uygulamaya koyduğu zamlar ve dövizdeki yükseliş yurttaşın belini büktü, hayat daha da pahalı hale geldi. Geçen bu kısa süre zarfında elektriğe % 30, akaryakıta % 20, tüp gaza % 13 zam yapıldı. Uygulamaya konan bu zamlara paralel dövizde de ciddi yükselme yaşandı, bir yılda dolar % 21, euro % 17.8 yükseldi. 207 ilaca % 40 ila % 150 oranında zam yapıldı.

Ülkedeki GSM mobil standart tarife ücretlerinde de artışa gidildi, yüzde 10 oranında zam yapıldı.

ELEKTRİK % 30

Elektriğe önce 4 Kasım 2016'da bir "ön zam" yapıldı.

Ülkede en çok elektrik dilimin tüketildiği ‘02 Konut Tarifesi ilk (250 kWS)’ 0,40 kuruş iken artışla birlikte 0.42 kuruşa yükseldi.

‘02 Konut Tarifesi (251 -500 kWS)’ ise 0.45 kuruştan 0.49 kuruşa yükseldi.

22 tarifede yüzde 3 ile yüzde 15 arasında zam meydana geldi.

Bu zammın ortalaması % 10 olarak kayıtlara geçti.

26 Aralık 2016'da uygulamaya giren diğer elektrik zammında ise % 23'e varan zam uygulamaya konuldu.

Elektrik Kurumu (KIB- TEK) elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptı. Tarifelere 10 ile 15 kuruş arasında yapılan zam, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacak. Bu zammı da % 20 olarak ele alırsak ilk zam ile birlikte ikinci zam kararının da eklenmesiyle ortama % 30'luk bir zam toplamı oluştu.

AKARYAKIT % 20

Elektrikten sonra akaryakıt fiyatları da ciddi anlamda zamlandı.

2016 yılında neredeyse her ay akaryakıtta fiyat değişikliğine gidildi, mesela 11 aylık sürede 8 kez zam yapılması dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarına 2016 yılı içerisinde 2’si Mayıs ayı içerisinde olmak üzere toplamda 8 kez zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına en son 1 Kasım’da 6 ila 9 kuruşluk artış yapıldı. 2017'nin ilk günlerinde yapılan son artışla 95 oktan 3.83 TL, 98 oktan 4.03 TL, Euro Dizel 3.62 TL, gazyağı 3.56 TL oldu.

16 Ocak 2016'da kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 3.38 TL iken bu fiyat 4.03'e yükseldi.

Kurşunsuz 95 oktan 3.18 TL'de 3.83 TL'ye, Euro Diesel 3.07 TL'den 3.62'ye, Gaz Yağı 2.86 TL'den 3.56 TL'ye yükseldi.

Bu fiyat farklarını yüzdelik olarak hesapladığımızda % 20'lik bir zam yapıldığını ortaya koyabiliyoruz.

TÜP GAZA İKİ KEZ ZAM: % 13

Ve her evin olmazsa olmazı tüp gaz…

Gaza önce kasım ayında bir zam yapıldı ve ev tipi tip gazın fiyatı önce 39 TL'den 42 TL'ye çıkarıldı.

Ardından 4 gün önce, gaza 3 TL daha zam yapıldı ve fiyat 42 TL'den 45 TL’ye çıkTI.

39'dan 45'e çıkan tüp gazın zamlanma yüzdesi % 13 olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ % 20

Dövizdeki bir yıllık değişime bakalım mı?

KKTC merkez Bankası verilerine göre neler değişmiş gelin birlikte inceleyelim.

(Bu arada serbest piyasada döviz rakamları çok daha üst seviyede seyretti ancak biz Merkez Bankası verilerini baz aldık)

2016'nın Ocak döviz verilerini ele alalım…

Tam bir yıl önceki kurların şimdiki rakamları ile yüzdelik farkını bulalım.

Ocak 2016’da 2.99 TL olan Dolar (% 21 zamla) 3.62 TL'ye, 4.37 TL olan Sterlin (% 2.5 zamla) 4.48 TL'ye, 3.25 olan Euro (% 17.8 zamla) 3.83 TL'ye çıktı.

Gördüğünüz gibi sterlin dışındaki döviz kurlarında % 20 civarında bir yükseliş olmuş.

207 ilaca % 40 % 150

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybetmesi ve kurlardaki önlenemeyen yükseliş ilaç fiyatlarını vurdu, toplumda sıklıkla tüketilen ilaçlar dahil 207 ilaca yüzde 40 ile yüzde 150 arasında zam geldi.

Toplumda sıklıkla tüketilen ilaçlar dahil 207 ilaca yüzde 40 ile yüzde 150 arasında zam geldi.

Yeni fiyatlar 29 Aralık’tan itibaren hayata geçti.

Bununla birlikte ikinci zammında yolda olduğu, Türkiye’de 20 Şubat’tan itibaren tüm ilaçlara yapılacak olan yüzde 10.6 oranındaki zammın buradaki satışlara da yansıyacağı konuşuluyor.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Mertdoğan Soyalan, Türkiye’de 20 Şubat sonrasında ilaç fiyatlarının yüzde 10.6 zamlanacağını, yaşanan artışın Kıbrıs’ın kuzeyine de yansıyacağını dile getirdi.

Mobil iletişime % 10

Ülkedeki GSM mobil standart tarife ücretlerinde de artışa gidildi, yüzde 10 oranında zam yapıldı. Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren 2 GSM operatörü KKTCELL ve KKTC Telsim, azami ücret başta olmak üzere, standart konuşma tarifesi, SMS ve internet ücretlerinde artışa gitti.