1 yılda 27 bin 888 çocuğa tedavi

40 YATAK BİNLERCE HASTA… 40 yataklı çocuk servisinde farklı şikâyetlerle her yıl binden fazla çocuk yatılı tedavi görmekte. Klinik şefi Doktor Çiğdem Bakkaloğlu, mevcut alanın yeterli olmadığını ifade etti.

400 BEBEK YATTI… 2018 yılında Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde bir yaş altı 400 bebek yatılı tedavi gördü. Bu yılın ilk bir buçuk ayında ise bu sayı 34 oldu.

İLK BİR BUÇUK AYDA 2 BİN 974 POLİKLİNİK… Haftanın 5 günü poliklinik yapıldığını kaydeden Doktor Çiğdem Bakkaloğlu, 2018 yılında 27 bin 888 poliklinik yapıldığını bu sayının 2019 yılı başında 2 bin 974 olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.

Devrim DEMİR

Lefkoşa Devlet Hastanesi çocuk bölümü, 2018 yılında çok hareketli bir sene geçirdi. Yılda binden fazla çocuğun, yeni doğan bölümünde her yıl ortalama 400 bebeğin yatılı tedavi gördüğü bir servis.

40 yataklı çocuk servisinde, 8 Çocuk Uzmanı Doktor, 3 yan Dal Uzmanı, 16 hemşire çocuk servisinde, 19 hemşire de yeni doğan bölümünde hizmet vermekte.

Çocuk servisi ve yeni doğan bölümünde hijyene oldukça önem veriliyor. Yeni doğan bölümüne girmek için önce ilgili doktor ve hemşireden izin almak şart. Bu bölümde anne karnından çıkarak ‘kuvöze’ alınan bebekler dışında, sağlık sorunu yaşayan ve anne karnından çıktıktan sonra sağlık açısından gözetim altında tutulması gereken yeni doğan bebekler bu bölümde gözetim altında tutuluyor.

Servisin kapılarını aralayan YENİDÜZEN, Çocuk Servisinde senelerdir hizmet veren Klinik Şefi, Yeni Doğan Uzmanı Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Doktor Çiğdem Bakkaloğlu, servisle ilgili bilgi verdi.

2018 yılında binden fazla çocuğa yatılı tedavi uygulandı

YENİDÜZEN’e konuşan Çocuk Servisi Klinik Şefi Doktor Çiğdem Bakkaloğlu, serviste 40 yatak olduğunu her geçen yıl hasta sayısının artması nedeniyle mevcut alanın yeterli olmadığını anlattı.

Bakkaloğlu, yeni doğan servisinde de koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek 2018 yılında 27 bin 888 çocuğun tedavi gördüğünü, binden fazla çocuğun ise yatılı tedavi gördüğünü ifade etti.

Bakkaloğlu: “En fazla bir yaş altı bebek yatılı tedavi gördü”

Yeni Doğan Uzmanı Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Doktor Çiğdem Bakkaloğlu, ailelerin en fazla ‘Akciğer Enfeksiyonu’ şikâyeti ile başvurduğunu ve bu şikâyetlerle bir yaş altı bebeklere yatılı tedavi uygulandığını kaydetti.

Bakkaloğlu, hasta sayısının mevsimlere göre değiştiğini yazın azalma kışın ise ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Nöbet geçiren, farklı enfeksiyon şikayetleri ile servise başvuranların da çoğunlukta olduğunu ifade eden Bakkaloğlu, ‘Yeni Doğan ‘ bölümünün her yıl 400 yatılı hastası olduğunu söyledi.

“Onların iyileşmesini görmek tarifsiz duygu”

Çok zor koşullar altında mesleğini en iyi şekilde yürütmeye çalışan Bakkaloğlu, ailelerle her türlü iyi iletişim içinde olduklarını sorumluluklarının oldukça fazla olduğunu ayda en az 3 en fazla 4 nöbet tuttuklarını söyledi.

Yan dal uzmanlarının ise ayda bir kez nöbet tuttuğuna değinen Bakkaloğlu, iki yeni yan dal uzmanının daha gelme aşamasında olduğunu belirtti. Çocuk servisindeki görev yapan Doktorların, sürekli eğitimleri olduğunu kaydeden Bakkaloğlu, “Hekimlerimiz çok iyi sürekli eğitim yapmaya, kendimizi geliştirmeye mecburuz. Acil hastaya yaklaşım ile ilgili eğitim vermeye çalışıyoruz. Çocuk hastalarımızın en önemli özelliği ise hem çok hızlı hasta olmaları hem de çok çabuk iyileşmeleri. Onların iyi olduğunu görmek, tedavilerinin kısa sürede son bulması tarifsiz çok güzel bir duygu. “dedi.

Bir buçuk ayda 2 bin 974 çocuk başvurdu

Haftanın 5 günü poliklinik yapıldığını kaydeden Doktor Çiğdem Bakkaloğlu, 2018 yılında 27 bin 888 poliklinik yapıldığını bu sayının 2019 yılı başında da ciddi bir artışla başladığını kaydetti. Bakkaloğlu, bir buçuk ayda 2 bin 974 çocuğun polikliniğe başvurduğunu, 107 çocuğun ise yatılı tedavi gördüğünü anlattı.

Kış aylarının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Bakkaloğlu, grip mevsiminin yavaş yavaş sonlarına gelindiğini kaydetti.

Yeni doğan ünitesine geçen yıl 400 çocuğun yattığını, bu yılın ilk bir buçuk ayında ise 34 çocuğun yatırıldığını kaydeden Bakkaloğlu, çocuk servisinin iş yükünün oldukça fazla olduğunu belirtti.

Hemşire ve sekreter sayısının az olduğunu da kaydeden Bakkaloğlu, çocuk servisinin çok hareketli bir bölüm olduğunu söyledi.

1 yıldır hastanede…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde doğduğu günden bu yana bir kız bebek halen doktorların gözetiminde. Doğumundan sonra geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle ilk yaşını hastanede kutlayan minik kız çocuğunun annesi bir an olsun bebeğinin yanından ayrılmıyor. Kendileri için hazırlanan odada bir yıldır tedavi gören minik bebeğin ailesi taburcu olacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.