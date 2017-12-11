1 yılda 16 çocuk için KORUNMA BAŞVURUSU!

Bir yılda 16 çocuk ‘korunma’ gerekçesiyle SOS Çocuk Köyü kayıtlarına geçerken, korumaya alınma nedenleri arasında ilk sırada ‘İhmal istismar’ vakaları yer aldı. Çocuklar arasında en fazla 10, 11 ve 13 yaşlarının yer aldığı görüldü…

Fehime ALASYA

Bir yıl içerisinde 13 çocuğun koruma altına alınması için SOS Çocuk Köyü’ne başvuruda bulunuldu, 3 çocuk koruma altına alındı.

Ailesinden, evinden, çevresinden uzaklaştırılarak, daha iyi şartlarda yaşam sürebilmesi ve korunaklı ortamda büyümesi için 3 çocuk yerleştirilirken, başvurusu alınan 13 çocuk da sırada bekliyor.

Son zamanlarda bebek terk edilmesi vakaları giderek artarken, bunun yanı sıra SOS Çocuk Köyü verilerindeki rakamlar da ürkütüyor.

Verilere göre 2015 yılında 13 çocuk SOS Çocuk Köyü koruması altına alınırken, bu rakam 2017 yılında da değişmedi. 2017 yılında üç çocuğu koruması altına alan kurum, 13 çocuğu da alabilmek için başvuru raporlarını bekliyor.

8 çocuk ‘İhmal istismar’ nedeniyle ailesinden alınırken, 4’ü ‘Ebeveyn kapasitesinin düşüklüğü’, 2’si de ‘Kalacak evin olmaması’ nedenleriyle SOS Çocuk Köyü koruması altına alındı.

2016’da kayıt oranı düşük…

2016 yılında bir çocuğun kurumun korumasına alındığı gözlemlenirken, bazı prosedürler nedeniyle çalışmaların neredeyse durma noktasına geldiği ve bu yüzden ihtiyaçlı olunduğu halde bazı çocukların kuruma alınamadığı belirtildi.

En fazla 10, 11 ve 13 yaş

SOS Çocuk Köyü tarafından yapılan açıklamada son üç yılda kuruma alınan çocukların yaşlarına ilişkin ise yapılan açıklamada, 1 yaşından 15 yaşına kadar çocukların bulunduğuna değinildi. Kurumun sahiplendiği çocuklar arasında ise en fazla 10, 11 ve 13 yaş çocukların yer aldığı görüldü.

En büyük gerekçe; ‘İhmal istismar’

Çocukların ailesinden alınma nedenleri arasında çoğu zaman birden fazla gerekçe olduğu belirtildi.

Çocukların kuruma koruma altına alınmasında en çok görülen neden ise ‘İhmal istismar’ olarak gösterildi. 8 çocuk ‘İhmal istismar’ vakası olarak kuruma alınırken, 4 çocuk da ‘Ebeveyn kapasitesinin düşüklüğü’ ile koruma altına alındı. ‘Kalacak evin olmaması’, ‘Ekonomik sıkıntılar’, ‘Ebeveynlerin madde bağımlısı olması’ ve ‘Ebeveynlerin fuhuş yapması’ gibi pek çok neden yer aldı.

Çocukların Alınma nedenleri:

İhmal istismar (8 vakada)

Ebeveynlerin boşanması (1 vaka)

Ebeveyn kapasitesinin düşüklüğü (4 vaka)

Ebeveynlerin madde bağımlısı olması (1 vaka)

Ebeveynlerin fuhuş yapması (1 vaka )

Kalacak evin olmaması (2 vaka)

Ebeveynin cezaevine girmesi (1 vaka)

Ebeveyn ölümü (1 vaka)

Ekonomik sıkıntılar (1 vaka)

Çocuğu terk etme (1 vaka)

SOS'e Alınan Çocukların Yaşları: