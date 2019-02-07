1 yılda 100 bin başvuru

Devrim DEMİR

Her gün yüzlerce hastanın başvurduğu Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Acil Servis’in iş yükü katlanarak artıyor.

Tedavisi polikliniklerde yapılabilecek hastaların acili tercih etmesi iş yoğunluğunu artırıyor.

Acil Servis’ten hizmet almaya gelenler arasında gün içinde polikliniklerde muayene olabilecek çok sayıda kişi başvururken, durumu acil olanların işlemlerinin uzamasına ve gecikmelere neden oluyor.

Fiziki açıdan da alanı dar olan yatak kapasitesi yeterli olmayan acil serviste, son dönemlerde hastalar içeriye çekilen banklarda bekletilmek zorunda.

7 doktorun vardiya şeklinde döndürmeye çalıştığı Acil Servis’te yoğunluk saat 16.00’dan sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

YENİDÜZEN, Acil Servis’e son iki yılda başvuran hasta sayısı ile acilden yataklı servise sevke edilen hasta istatistik sayısına ulaştı.

2017 yılında Acil servis’e 91 bin 972 kişi başvururken, bunların 18 bin 998’i yatılı tedavi gördü. 2018 yılında ise Acil Servis’e başvuran hasta sayısı 100 bine ulaştı. Acilden yatılı servise hasta sevk sayısı ise 30 bin.

Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel, Poliklinik hastalarının da Acil servis’e başvurduğunu ve acilin gerçek acil hastalara müdahalesini engellediğini kaydetti.

25 BİN HASTA YATIRILDI: Acil Servis’e 2018 yılında farklı şikâyetlerle 100 bin hasta başvurdu. Müracaat edenlerin 25 bini yataklı tedaviye yönlendirildi. Her ay yaklaşık 9 bin hasta acile servise koştu, yaklaşık 2 bin yatılı tedavi gördü.

Sayı yıldan yıla artıyor

Adanın tüm yükünü çeken, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis bölümü fiziki olarak ta artık yükü çekemeyecek duruma geldi. Yatak kapasitesi başvuran hasta sayısını kaldırmayan servise, son iki yılda 191 bin kişi başvurdu. Son iki yılda başvuranların 48 bin 998’i ise yatılı tedavi gördü.

2017 yılında sadece Acil Servis’e başvuran hasta sayısı 91 bin 972 iken bu sayı 2018 yılında100 bine ulaştı.

Aylık müracaat sayısı 8-9 bin arası

Acil Servis’e her ay ortalama 8 ile 9 bin arası hasta müracaat ediyor. Başvuran hastaların yaklaşık bin 900’ü her ay yatılı tedavi görüyor.

7 Doktor Acil Servis’i döndürüyor

İş yükü her geçen gün katlanarak artan Acil Servis’te 7 Doktor vardiya şeklinde çalışıyor. Sabah 08.00-16.00 saatleri arasında iki, 16.00-00.00 saatleri arasında üç, 00.00 ile 08.00 saatleri arasında iki doktor hizmet veriyor.

Acil Servis fiziki yapısı itibarı ile yoğunluğu kaldıramayacak duruma gelirken, acil serviste çalışan personelin iş yükü giderek artıyor. Ortalama günde 600 hastanın başvurduğu serviste, 7 doktor var…

Günde 600 hasta

Acil Servis’e günde ortalama 600 hasta başvuruyor. Bunların Yüzde 30’u acil olmayan hastalar. Sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında 200 hasta Acile giderken, saat 16.00’dan sonra sayı katlanarak 400 ile 500 arasında değişiyor. Acil Servis fiziki yapısı itibarı ile yoğunluğu kaldıramayacak duruma gelirken, acil serviste çalışan personelin iş yükü giderek artıyor.

ACİL OLMAYAN DA ACİLE GELİYOR: Acile günlük başvuran hasta sayısının sadece yüzde 30’nun acil vaka olduğu ifade ediliyor. Sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında 2 doktor, 16.00 ile 24.00 saatlerinde 3 doktor ve 24.00- 08.00 saatleri arasında 2 doktor görevli acilde görev yapıyor.

Acil Tıp Doktoru Ziba Yücel:

“Tıkanlık kaosa neden oluyor”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis’te görev yapan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel, Acil Servis bölümünde doktor sayısının yeterli olmadığına sayının her geçen yıl katlanarak artması acildeki iş yükünü arttırdığını kaydetti.

Yücel, poliklinik hastalarının da acilde çare aramasının yığılmaya neden olduğunu ifade ederek, “Acil Servis’e sadece aciller gelmiyor, poliklinik hastaları da çareyi bu bölüme başvurmakla buluyor. Tıkanma olunca, kaosta beraberinde geliyor. Gelene bakmak zorundayız ve her hastaya yeterli zaman ayrılamıyor” dedi.

“Doktor sayımız yeterli değil”

YENİDÜZEN’e konuşan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ziba Yücel, acilde doktor sayısının yeterli olmadığını, Ocak ayında artan grip başvurusu nedeniyle açılan grip polikliniğinin desteği ile ilerlediklerini kaydetti.

Yücel, esasında acil olmayan çok sayıda kişinin de polikliniğe gitmesi gerekirken gitmediğini ve acil servise başvurduğunu belirtti.

“Başa çıkamıyoruz”

İstatistik verilere de dikkati çeken Yücel, Acil’e başvuran hasta sayısının her yıl katlanarak arttığına değindi.

Sabah ve akşamüzeri acil vakalar dışında başvuranların normal seyrettiğini ancak akşamüzerinden sabaha kadar birçok poliklinik hastasının acile başvurduğunu söyleyen Yücel, “Acil olmayan hastalar burada. Poliklinikte kontrol olamayan soluğu acilde alıyor ve biz artık başa çıkamıyoruz. Özellikle bu bölümde yatak sorunu büyük sıkıntı, bir anda mevcut yataklarımız dolabiliyor biz sadece içeriye bank çekerek soruna çare bulmaya çabalıyoruz. Sevklerimiz oluyor, diğer hastanelerden adanın tüm yükünü Lefkoşa Devlet Hastanesi çekiyor. Fiziki olarak özelliklerini yitirmiş, zor koşullarda hizmet vermeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

“Acil Servis Hekimliği ayrı bir bölüm olsun”

Doktor ve personel sayısı olarak yetersiz bölümlerden biri olan Acil servis’te doktorların ayrı bir bölümde olmasının şart olduğuna vurgu yapan Yücel, “Bu bölümün en yoğun çalışan hekimlerine bir ayrıcalık tanınmalıdır. İş yükümüz oldukça ağır ve bu sıkıntının bir karşılığı olmalıdır. Dileğimiz doktor ve personel sayımızın artırılmasıdır. Burada çalışanlar kalıcılaştırılsın. Poliklinik hastalarımız, acile gelerek yığılmaya neden olmasın. Poliklinik randevu sistemi gözden geçirilmeli.”

Fotoğraflar: Burçin AYBARS