1 yerli üründe limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 1 yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 16 ithal ürünün 16’sı, 19 yerli ürünün 18’i temiz çıktı.

Gaziveren sakinlerinden İsmail Toksoy’a ait bamyada Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.