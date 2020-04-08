1 YENİ POZİTİF, TOPLAM VAKA SAYISI 95

Sağlık Bakanı bugün 178 test yapıldığını, 1 YENİ POZİTİF VAKA tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 95 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün tespit edilen pozitif vakanın yurt dışından gelen temaslı bir kişi olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 3424 test yapıldığını belirten Bakan Pilli, toplam 95 vakadan 44’ünün taburcu olduğunu, 48 kişinin tedavisinin de sürdüğünü belirtti.

Bugüne kadar 3 kişinin COVİD-19’a bağlı yaşamını yitirdiğini anımsatan Bakan Pilli, şu anda yoğun bakımda tedavi gören 1 kişinin bulunduğunu da kaydetti.

Yoğun bakımda tedavi gören hastanın durumunu stabil olduğunu belirten Bakan Pilli, tedavi altındaki diğer vakaların durumunu iyi olduğunu da açıkladı.

64 yerli vaka

Şu ana kadar 64 yerli vakanın tespit edildiğine işaret eden Sağlık Bakanı Pilli, 15 yerli vakanın taburcu olduğunun, 1’inin ise kaybedildiğini belirtti.

36 kadın, 28 erkek vaka bulunduğunu ifade etti.

Bakan Pilli yaşlara göre dağılımı da verdi:

0-9 yaş arası 3 kişi

10-19 yaş arası 7 kişi

20-29 yaş arası 7 kişi

30-39 yaş arası 8 kişi

40-49 yaş arası 8 kişi

50-59 yaş arası 16 kişi

60-69 yaş arası 7 kişi

70-79 yaş arası 6 kişi

80-89 yaş arası 2 kişi

“Süratle 100 odalı 200 kişilik bir COVİD 19 PANDEMİ HASTANESİ yapmayı düşünüyoruz”

Süratle 100 odalı bir COVİD- 19 PANDEMİ HASTANESİ yapmayı planladıklarını açıklayan Pilli, yerin de tespit edildiğini belirtti.

“Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yükünü taşıyacak bir hastane yok. Bir yol haritası çizdik. Yangından sonra büyük hasar oldu. Biz şimdilik LDH'yi mecburen pandemi hastanesi yaptık ama hedeflerimiz ve yol haritamız vardır. Bu tüm sağlık çalışanlarıyla karar aldık, alacağız.

Bir saat sonra bazı görüşmeler yapacağım. LDH'yi covid dışında yeniden hastalara kazandırmak için bir yol haritası vardı, bunu yürürlüğe koymak istiyoruz.

Süratle 100 odalı 200 kişilik bir covid 19 pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz. Bu akşam bazı görüşmeler yapacağız. Yerini tespit ettik. Daha sonra açıklayacağım.

Hedefimiz çok kısa sürede 100 oda, 200 yatak kapasiteli Kovid 19 pandemi hastanesini devreye sokmaktır.”

Yardımlar

Bugün Covid 19 salgını süresince bakanlığa yapılan yardımlar:

Elektrik Mühendisleri Odası, 1 ventilatör 119 bin TL

İnşaat Mühedisleri Odası, 1 ventilatör 119 bin TL

Mimarlar Odası, 1 ventilatör 119 bin TL

İnşaat Encümeni 5 adet ventilatör, 5 oksijen, 1 milyon 245 bin TL

Ticaret Odası 4 kutu kit 600 adet PCR için, 11 izolasyon, 20 hasta başı monitörü, 2500 hızlı kit.

Yardımları için Serhan Kombos'a teşekkür

Otelciler Birliği: 5 adet yoğun bakım ventilatörü

Tabipler Birliği: 7 kutu kit PCR kiti, 21 kutu izolasyon kiti, 598 bin ...

Falyalı kardeşler: 2500 hızlı kit 300 bin TL

Califorian: 100 bin TL

Ali Güçveren: 25 bin TL

Kamu-Sen: 50 bin TL

Turkcell çalışanları 100 bin TL

HP 20 bin TL

Sadık Akyüz: 15 bin TL

TMT Mücahitler Derneği: 10 bin TL

DAÜ-BirSen: 50 bin TL

Akıle Hulusiağa (Kakanadalı kardeşimiz) 50 bin TL

Cofitas Turizm 2 ventilatör 120 bin TL

Yaşam Tüp Bebek Merkezi: 15 bin maske, bin tulum, bin dezenfektan: 150 bin TL