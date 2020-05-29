1 Haziran'dan itibaren yurt dışında yaşayan KKTC yurttaşları "karantina" şartıyla ülkeye giriş yapabilecek, yabancı turistlere ise kapılar 1 Temmuz'da açılacak. Gece sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, marketlerin çalışma saatleri 22.00'a kadar uzatıldı.



Bakanlar Kurulu toplantısını tamamladı, kararlar Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay tarafından açıklandı. Covid-10 salgınına yönelik alınan tedbirlerin bir kısmı daha kaldırıldı.



1 Haziran'dan itibaren yurt dışında bulunan KKTC yurttaşlarından olağan ikameti Kıbrıs'ta olanlar ülkeye gelerek, karantinaya alınacaklar. Karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak. İngiltere ve Türkiye'den adanın kuzeyine tarifesiz seferler düzenlenecek, böylece, 1 Haziran'dan itibaren 'daimi ikametgahı Kıbrıs'ta bulunan' KKTC yurttaşlarına geri dönüş imkanı verilecek.



8 Haziran'dan tarihinden itibaren KKTC yurttaşı olmasalar dahi ülkede çalışma, öğrenci, ikamet ya da oturma izni bulunanlar da "14 gün karantina" şartıyla adaya gelebilecek. Ancak bu kişiler karantina bedelini de kendileri ödeyecek.

1 Temmuz'dan itibaren yabancı turistler de ülkeye gelebilecek

Yabancı turistler için açılım tarihi 1 Temmuz olacak açıklandı. Bakanlar Kurulu, bu açıklamayı yaparken hava ya da deniz yolları ayrıca geçişlerle ilgili detay vermedi.



Turistlerin hangi ülkelerden gelebileceğine yönelik "risk değerlendirmesi" yapılacağı, bunun detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Turistlerin gelişleriyle ilgili "Kategori 1" ve "Kategori 2" şeklinde ülkelerin belirleneceği ifade edildi. Bakanlar Kurulu'nun ilk değerlendirmesine göre "riskin yüksek olduğu" ülkelerden gelenler karantinaya girecek, "riskin daha az" olduğu ülkelerden gelen turistler ise testle ülkede kalabilecek.

Bu yöndeki detaylı çalışma daha sonra açıklanacak.

Pile'yle ilgili de düzenlemeler açıklandı.

Adanın kuzeyinde iş yeri bulunan ve çalışan Pileli yurttaşlar için 1 Haziran'dan itibaren açılıma gidilecek. Kuzeyde işi yeri bulunan ya da çalışan Pileliler geçiş yapabilecek, bu kişilerden "güneye geçmeyeceklerine dair taahhüt" istenecek.



Yurt dışında vefat eden Kıbrıslı yurttaşların cenazelerinin de 1 Haziran'dan itibaren adaya getirelerek defnedilmesi mümkün olacak. Karar, Covid-19 salgını ya da farklı bir sebeple hayatını kaybeden tüm Kıbrıslı Türkleri kapsayacak.



Bakanlar Kurulu'nda Girne Hastanesi'nin tamamlanması ve Güzeltyurt Hastanesi inşaatına yönelik de değerlendirme yapıldı. Sağlık Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklama yapacak.

Gece Sokağa Çıkma Yasağı

1 Haziran'dan itibaren Gece Sokağa Çıkma Yasağı kaldırılıyor, maske kullanma zorunluluğu devam edecek.

Toplu Taşıma'yla ilgili gelecek hafta Ulaştırma Bakanlığı açıklama yapacak.

Spor müsabakaları için Sağlık Bakanlığı'na yetki verildi.



Casinolar 'imtiyaz ücretleri' dahil yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde 1 Haziran'dan itibaren açılacak.

Haziran ortası gibi ikinci bir ekonomik destek ve tedbir paketi açıklanacak.



"Sınıf Geçme Tüzüğü"nde değişiklik ve düzenleme yapıldı, sınavla yerine "ortalama"yla mezun olması ya da sınıf geçme mümkün olacak.



Kamu Hizmeti Komisyonu'nun "eksik üyeyle de toplanabilmesi" için mevzuat değişikliği yapıldı, Meclis'e gönderilecek.

Bizi İzlemeye Devam Ediniz