“1 Temmuz tarihinde Anayasal sıkıntı yok"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 1 Temmuz tarihinin Yerel Seçim için Anayasa açısından bir sıkıntı yaratmayacağı, Temmuz’un diğer pazarlarının ise Anayasaya aykırılık tartışmalarını gündeme getirebileceğini açıkladı. BRTK’ya açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, komiteden bugün Yerel Seçim’in 1 Temmuz’da yapılmasına ilişkin Yasa Tasarısı’nın geçebileceğini ifade ederken, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu açısından bir sıkıntı olmadığını kaydetti.