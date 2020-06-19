1 TEMMUZ KARARI DEĞİŞMELİ, ÇÜNKÜ…

Toplum nezdindeki güvenini tamamen yitirmiş UBP-HP koalisyon hükümeti kötü, çok kötü sonuçlar doğuracak 1 Temmuz kararını gözden geçirmek zorunda…

Bu konuda bazı değerlendirmeler yapıldığı, Türkiye’den geleceklere ‘karantinasız giriş’ kararının gözden geçirildiği yönünde bilgiler var, ancak karar henüz değiştirilmiş değil.

Oysa manzara ortada…

Türkiye bir ara iyiye doğru gidiyor, vaka sayısı azalıyordu. Ancak diğer birçok ülkede olduğu gibi ‘açılımlar’ sonrasında vaka sayısı ciddi biçimde yükselmeye, hastaneler dolmaya başladı.

Türkiye’nin ‘yeni vaka sayısı’ bakımından Avrupa’da ve dünyada en üst sıralara yerleşti.

Türkiye hükümeti bazı ‘açılım’ kararlarını iptal etti, kurallar sıkılaştırılmaya başlandı.

Yani işler kötüye gidiyor.

Peki ama Türkiye bu durumdayken, virüsün kontrol altında olduğu Kuzey Kıbrıs’ı ‘karantinasız giriş’lere açmak bilimsel akla ve de mantığa uygun olabilir mi?

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Karantinasız giriş akla ve mantığa uygun olmadığı gibi –iddia edildiği gibi- ekonomik akla da uymaz.

Hükümet bu kararı alırken ekonomiyi canlandırmayı hedeflediğini söylüyordu.

Yani insanlar uçaklara, gemilere binecek ve Kıbrıs’a tatile, eğlenmeye gelecek, kumar oynayacak…

Emlak piyasası canlansın diye yapılan jestlerin caibesine kapılanlar adaya gelip ev, dükkan, daire satın alacak…

Öğrenciler gelecek, okullarına başlayacak…

Niyet bu…

Yani turizm, eğitim ve inşaat ile bunlara bağlı sektörlerde bir canlanma olacak, tekerlek dönmeye başlayacak…

Tabii devlet de vergisidir, resmidir, harcıdır, stopajıdır, KDV’sidir derken bu faaliyetlerden nasibini alacak.

1 Temmuz’da yürürlüğe gireceği açıklanan ve Türkiye’nin ‘en az riskli ülkeler’in yer aldığı A grubunda sayıldığı kararın gerekçesi buydu.

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Türkiye, o kararın alındığı tarihte de ‘A Kategorisi’nde değildi ama şimdi hiç değil!..

Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ortadadır ve AB ülkelerinin kararları da biliniyor.

Hal böyleyken 1 Temmuz’da Türkiye’den ‘karantinasız giriş’ başlatmak, bile bile lades olmak demektir!

Pandemi Hastanesi’ni yapamamış, altyapı ve personel tedariğini halledememiş bugünkü durumumuzla ‘bırakınız gelsinler, bırakınız yaysınlar’ derse eğer hükümet, bunun vebali çok ağır olabilir.

Sağlık bakımından insanların hayatını tehlikeye atmaktan başka bir anlama gelmeyeceği gibi, ‘karantinasız açılım’ ekonomiye de artı getirmez. Aksine -Güney-Kuzey geçişleri de dahil- yeniden ‘tam kapanma’ gündeme gelebilir.

Özetle 1 Temmuz’da ‘karantinasız giriş’ başlayamaz.

Hükümet bu kararı geri almalıdır.

Nokta.