1 Temmuz açılımı perşembe görüşülecek

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda '1 Temmuz seyahat açılımı'na yönelik perşembe günü bir toplantı yapacak.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Bu toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın getireceği öneri ve tavsiye çerçevesinde 1 Temmuz’dan itibaren ülkemize hangi ülkelerden, hangi koşullar çerçevesinde yolcu geleceği konusunu kararlaştıracağız” dedi. Özersay, alınan kararları da Perşembe gün kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Özersay, ülkeye geliş gidiş tarihleri ve ülkeye geliş gidiş koşulları ve hangi ülkelerden önceden PCR testi yapılarak, hangi ülkelerden yine de karantina uygulaması devam edecek şekilde yolcu gelişi kabul edileceğinin Perşembe günkü toplantıda belirleneceğini yineledi.

Bunun, özellikle turizm sektöründe önceden planlama yapılabilmesini ve daha öngörülebilir bir durum ortaya çıkarabilmesini sağlamak için yapılacağını ifade eden Özersay, “1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelebilecek turistlerle ilgili pazarlama çalışması yapılabilmesi için belirlemeler ihtiyaçtı” dedi.

Bakanlar Kurulu'nun 4 saatlik toplantısı ardından açıklamaları Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptı.

Süheyla Küçük, Anıttepe'ye defnedilecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük'ün cenazesinin perşembe günü yapılacağı ve Anıttepe'de devlet mezarlığında defin olacağı belirtildi.

Özersay toplantının başlangıcında Süheyla Küçük’ün cenazesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ve nereye defnedileceğiyle ilgili ailesiyle de istişare ederek mezar yeri konusunda Başsavcılık’tan görüş alındığını söyledi. Özersay, muhtemelen Perşembe günü yapılacak törenle Süheyla Küçük’ün Anıttepe bölgesinde devlet mezarlık yeri olarak ayrılmış olan alan içerisinde defnedilmesiyle ilgili karar aldıklarını açıkladı.

Özersay, törenle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi’nden görevlendirilecek bir kişinin Küçük ailesiyle istişare içerisinde cenaze için gerekli hazırlıkları tamamlamasına karar verdiklerini söyledi.

Dijital ve online eğitim izni

Özersay, 15 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında KKTC’de bulunan üniversitelerin yaz okulu döneminde dijital online eğitim yapabilmeleri konusunda yetkilendirme kararı aldıklarını da duyurdu.

Ülkeye daha önce turist vizesiyle gelen yabancıların, 90 güne kadar herhangi bir ceza ödemeksizin yeniden izinlendirilmesi yönünde de İçişleri Bakanlığı'na yetki verildi.

Bakanlar Kurulu'nda 13 Mart 2020’den önce KKTC’deki turizm acentelerinden paket tur satın almış olanların bu paket turları kullanamayacak olmaları nedeniyle, tatillerini ileriki bir tarihte kullanma, bir başka tatil şeklinde kullanmaları, ya da tatil kuponu şeklinde kullanmaları gibi seçenekler sunulması gibi tavsiye kararı da üretti.

Festival ve düğünler serbest

Bakanlar Kurulu kararına göre 15 Temmuz 2020'ye kadar süresi dolan sürüş ehliyetleri de 'cezasız' yenilenebilecek.



Daha önce 1 Temmuz'dan itibaren serbest bırakılacağı açıklanan düğünlere yönelik Bakanlar Kurulu karar değiştirdi, Haziran ayı içerisinde 'organizasyonu yapılmış' düğün ve etkinliklerin de yapılabileceği belirtildi.

Festival ve şenliklere yönelik yasak da kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu'nda turizm ve seyahat acentelerinin eyleminin ayrıca uzlaşının da değerlendirildiğini açıklayan Özersay, ayrıca 'toplu taşıma'ya yönelik desteklerin de tartışılmaya başlandığını belirtti.

Özersay, ulaştırma sektöründe bazı mağduriyetler olduğunu bildiklerini söyledi, ancak, destekle ilgili konunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etti.

Özersay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un toplantıda TC’den KKTC’ye boru hattıyla gelen su projesindeki arıza nedeniyle yaşanan sıkıntı, tamir süreci, su ihtiyacı, kaynakların durumuyla ilgili detaylı bir sunum yaptığını, önümüzdeki günlerde TC yetkilileriyle de konunun görüşüleceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Özersay'In özellikle güneye geçişler, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Raporu gibi konular hiç değinmediği de dikkat çekti.