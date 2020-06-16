1 SKANDAL 11 SORU

1 Antalya’dan Ercan’a özel izinle gelen grupla ilgili Bakanlar Kurulu kararı var mı? Resmi Gazete’de herhangi bir karar yayınlanmadan nasıl işlem ya da uygulama yapıldı? (Karar olmadığı ortaya çıktı.)

2 Özel izin ve özel uçakla ülkeye gelen 9 kişinin ‘yatırımcılar’ olduğu açıklandı. Bu 9 kişinin isimleri ve görevleri nedir? Kim kimdir? Niye bu kafilenin isimleri açıklanmadı?



3 12 Haziran akşamı adaya gelen grup 14 Haziran akşamı adadan ayrıldı. Ülkede “2 günlük karantina” uygulaması var mı? 9 kişiye PCR testi yapıldı mı?

4 Özel izinle ülkeye giriş yapan kişileri Ercan'dan kim aldı? Aracı kullanan şoför şu an karantinada mı? Bu 9 kişi kimlerle görüştü?

5 Ülkeye gelen grubun Lapta’daki marina için “inceleme” yaptığı iddia edildi. Peki ihalenin sahibi Lapta Belediyesi ile neden toplantı yapmadı, niye belediyenin bilgisi olmadı?



6 Antalya’dan gelen özel grup “merkezi karantina” koşullarında nasıl temas ve inceleme yaptı? Kimseyle temas kurmadan yatırım sürecini nasıl yürüttü?

7 Ulaştırma Bakanlığı “Bakanlar Kurulu’nun açık şekilde yanıltıldığını” ve “gelen kişilerin kurula aktarıldığı gibi olmadığını” açıkladı? Bakanlar Kurulu’na ne söylendi, nasıl yanıltıldı, kim yanılttı, kimler yanıldı? Ulaştırma Bakanı bu açıklamasını neden geri çekti?

8 Yatırım varsa ya da yatırımcı gelecekse ülkedeki sağlık protokolleri ve Bakanlar Kurulu kararları ortadan kalkıyor mu? Özel uçakla gelen kişilere gümrük işlemi yapıldı mı?

9 Marina ihalesine katılan ilgili şirket neden ihalenin sahibi Lapta Belediyesi ya da hükümetle değil de Müteahhitler Birliği’yle iletişim kurdu, bu yöndeki girişim neden daha önce açıklanmadı?

10 Ercan ‘güvenlik kameraları’ ile donatılmıştır. Bu özel grubun ülkeye giriş ve karşılanma görüntüleri kamuoyu ile paylaşılacak mı?

11 Lapta Marinası için ihaleyi kazanan ‘birinci firma’ bu girişimden feragat mı etti? Niye ihaledeki ikinci firma “apar topar” adaya geldi ya da getirildi? Mesele ‘Marina’ dışında bir ‘gezi’ olabilir mi?



