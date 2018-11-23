1 saatte 94 araç kırmızıda geçti.

Doksan dört araba diyorum.

Tek bir kavşakta!

Döner kavşaktaki tek bir ışıkta...

* * *

Dr. Küçük Bulvarı burası.

Öyle bir yol ki, Mağusa’dan Lefkoşa’ya akıyor, Girne’ye, Omorfo’ya...

En işlek bulvar burası, yüzlerce insan geçiyor.

Tek tek saydık.

Görüntüledik.

94 araç, 1 saatte, yalnızca!

Hayatın üzerine üzerine yürüyor.

* * *

Şimdi siz oturunuz ve hesap ediniz, üç saatte kaç yapar, beş saatte kaç?

* * *

Her bir saatte 94 araç ölümle burun buruna, diz dize, koyun koyuna..

Çok daha fazla aslında...

Çünkü bu araçlar kırmızıda geçerken, soldan gelene yeşil yanıyor.

* * *

“Eğitim” diyorlar.

Bilmeyen var mı?

En yaygın eğitim bu!

ABeCe’den fazla biliniyor.

Okuması yazması olmayan dahi ezberlemiş, dünyanın her yerinde...

“Kırmızı ışık DUR

Sarı ışık BEKLE

Yeşil ışık GEÇ”

* * *

Altyapı diyorlar.

Lambalar yanıyor, daha ne?

* * *

Eğitim ve altyapı elbette önemli.

Peki insan, kültür, peki medeniyet?

Biliyor ki bu yarı(m) coğrafyaya yolu düşenler, denetim yok buralarda...

Olsa da üç gün, beş gün en fazla..

Umursuzluk var...

Sorumsuzluk var...

Cehalet kaynıyor ortalık...

Ve YÜZSÜZLÜK elbette!

Hem de nasıl yüzsüzlük...

Tek tek sayılıyor, her yerde...

Fotoğraflar Burçin Aybars