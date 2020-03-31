1 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı son gelişmeleri aktardı: Bugün 85 TEST yapıldı, 1 YENİ POZİTİF VAKA tespit edildi. Toplam vaka sayısı 70 oldu. Yoğun bakımdaki 3 hastanın durumu stabil, tedavi edilen diğer vakaların durumu iyi.

Bugüne kadar 1262 test yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, toplam vaka sayısının 70 olduğunu, 29 hastanın taburcu edildiğini belirtti.

Market çalışanlarının yanı sıra, Corona taramalarında görev yapan personele de test yapıldığını ifade eden Bakan Pilli, pozitif sonuca rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, 14 gündür karantina altında tutulan Alman turistlerin yarın 02:00’de ülkelerine gönderileceğini ifade etti.