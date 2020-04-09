Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılan 191 Coronavirüs testi sonucu 1 pozitif vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 96’ya ulaştı.

Yeni vaka, ilk kez Lefke’de görüldü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hala süren Bakanlar Kurulu toplantısı nedeni ile Bakanın canlı yayına katılamadığı ifade edildi.

Toplam test sayısının 3615 olduğu, tedavi gören 49 kişi olduğu bildirildi.

Şimdiye kadar kaybedilen hasta sayısı 3’ken, iyileşen hasta sayısı ise 44’ü buldu.

Bakanlık, yurtdışından gelen ve karantina altında tutulan 950 kişi olduğunu açıklandı.