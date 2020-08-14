"1 personelimize coronavirüs teşhisi konuldu"

Karpaz Gate Marina, bu sabah bir personeline coronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı,yiyecek ve içecek tesislerinde çalışan personelin testleri tamamlanıncaya kadar hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Karpaz Gate Marina yönetiminden yapılan açıklama şöyle:

“Tüm halkımızın bilgisine,

İçinde bulunduğumuz ve tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bu olağan dışı süreçte herkesin yaşayabileceği gibi maalesef bir çalışanımıza bu sabah korona virüsü teşhisi konmuştur. Hem çalışanımıza hem de tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz. Yiyecek ve içecek tesislerimiz bu hizmet ağında çalışan personelimizin testleri tamamlanıp sonuçları açıklanana kadar hizmet vermeyecektir. Her şeyin başı sağlık felsefemiz çerçevesinde müşterilerimizin ve hepimizin sağlığı açısından tesislerimiz sadece marina müşterilerimiz için açık tutulacaktır. Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ve Yenierenköy Belediyesi ile istişare ve diyalog içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak hareket etmekteyiz. En kısa sürede yeniden görüşmek dileğiyle…"