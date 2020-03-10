1 Nisan’a kadar charter uçuşlar durduruldu
Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıkladı.
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Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıkladı.
Türkiye’den ilaçlama için ekiplerin de geleceğini belirten Başbakan Tatar,
alınacak tedbirleri şöyle açıkladı:
-Eğitim Bakanlığı’nda onaylı tüm okullar 15 Mart Pazar’a kadar tatil edildi, okullar temizlenecek.
-Güneyden kuzeye gezi için düzenlenen 10 kişinin üzerinde gruplar için geçişler durduruldu,
- 3 Oteldeki karantina sürüyor, peyder pey kaldırılacak,
- Mağusa Bölgesi’ndeki tüm müze ve ören yerlerinde dezenfekte çalışmaları başladı.
- 1 Nisan’a kadar ülkeye yapılacak tüm charter uçuşlar durduruldu,
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Etiketler : korona, bakanlar kurulu
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