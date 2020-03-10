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1 Nisan’a kadar charter uçuşlar durduruldu

1 Nisan’a kadar charter uçuşlar durduruldu

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıkladı.

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Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararlaştırılan tedbirleri açıkladı.

Türkiye’den ilaçlama için ekiplerin de geleceğini belirten Başbakan Tatar,

 alınacak tedbirleri şöyle açıkladı:

-Eğitim Bakanlığı’nda onaylı tüm okullar 15 Mart Pazar’a kadar tatil edildi, okullar temizlenecek.

-Güneyden kuzeye gezi için düzenlenen 10 kişinin üzerinde gruplar için geçişler durduruldu,

- 3 Oteldeki karantina sürüyor, peyder pey kaldırılacak,

- Mağusa Bölgesi’ndeki tüm müze ve ören yerlerinde dezenfekte çalışmaları başladı.

- 1 Nisan’a kadar ülkeye yapılacak tüm charter uçuşlar durduruldu,

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