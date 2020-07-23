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“1 müşterimizde pozitif çıktı, personele test yapılacak”

“1 müşterimizde pozitif çıktı, personele test yapılacak”

Merit Otel, birçok internet haber sitesinde yer alan ve otelin 6 çalışanının karantinaya alındığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

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Merit Otel, birçok internet haber sitesinde yer alan ve otelin 6 çalışanının karantinaya alındığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı, Merit Royal Otel’de 6 personelin covid-19 teşhisi ile karantinaya alındığının kesinlikle gerçekle ilişkisi olmadığını savundu.

Otelden yapılan açıklamada, 3 gün önce testi pozitif çıkan bir müşterilerinin Sağlık Bakanlığı’nca müşahedeye, bu müşteri ile irtibatta bulunan bir personelin de tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi, 5 çalışanın ise otelin aldığı karar çerçevesinde gönüllü karantinaya girdiği kaydedildi.

Bu çalışanlara Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği bir tarihte de covid-19 testi uygulanacağı belirtilirken, bugüne kadar Merit Otel ve casinolarında görevli yaklaşık 4 bin personelin hiç birinde covid-19 vakası tespit edilmediği de hatırlatıldı.

3 gün önce bir müşterilerinin testinin pozitif çıkması üzerine derhal Sağlık Bakanlığı’nca müşahedeye alındığının belirtildiği Otel açıklaması şöyle:

“Tespitlerimizi çerçevesinde, kendisi ile bir süre irtibatta bulunan bir personelimiz ‘tedbir amaçlı’ olarak yine karantina sürecine devredildi. Söz konusu müşterimiz ile daha çok daha kısa süre temasta bulunan 5 çalışanımız ise, şirketimizin aldığı kararlar çerçevesinde gönüllü karantina sürecine girdi. Sağlık Bakanlığı görevlilerinin belirleyecekleri bir tarihte de kendilerine covid-19 testi uygulanacaktır. Bugüne kadar Merit Otel ve casinolarında görevli yaklaşık 4 bin personelimizin hiç birinde covid-19 vakası tespit edilmemiştir. Asılsız haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında adli ve yasal her türlü işlem başlatılmıştır.”

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