1 milyon TL ve 5 ambulans bağışlandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçen cuma yaşanan yangın felaketinin ardından hastane için yardım kampanyası başlattı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde bu sabah gerçekleşen bağış sırasında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen basına açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de hazır bulundu.

Gökmen, Vakıflar İdaresi’nin bağışların yanı sıra hastane için yardım kampanyası düzenlediğini de belirterek, amaçlarının ülke insanlarını da bu kampanyaya dahil etmek olduğunu söyledi.

“inşallah kendi imkanlarımızla, ayaklarımızın üzerinde durarak bu felaketi def etmiş olacağız” diyen Gökmen, Sağlık Bakanlığı’nın da yürüttüğü titiz çalışmalarla yaraların en kısa zamanda sarılacağına inandığını belirtti.

Kampanyaya katılım için ilgili hesap numaralarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.