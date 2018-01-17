1 Milyon TL sahibine kavuştu
“119105” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye, Spor Dairesi Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir tarafından, Ergün Turna’ya teslim edildi.
A+A-
Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde “119105” numaralı bilete isabet eden 1.000.000TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.
“119105” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye, Spor Dairesi Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir tarafından, Ergün Turna’ya teslim edildi.
Bu haber toplam 977 defa okunmuştur
Etiketler : piyango, devlet piyangosu
Önceki ve Sonraki Haberler