1 milyon 459 bin yabancı yolcu

Didem MENTEŞ

Ülkemize son on ayda YABANCI uyruklu 1 milyon 459 bin 318 yolcu gelirken, otellerde konaklayan yabancı turist sayısı 888 bin 320 olarak açıklandı. 1 milyon 105 bin 265 TC uyruklu yolcu adaya gelirken, diğer yabancı uyruklu 354 bin 53 yolcu da ülkeyi ziyaret etti. Ekim ayı sonu itibariyle ise turistik konaklama tesislerinde yüzde 59 oranında doluluk yaşandı.

Türkiye ve diğer yabancı ülkelerden gelen yolcu sayısı oranları geçen yıla göre yüzde 9,7 artış yaşarken, otellerde konaklayan yabancı turist sayısı ise yüzde 23,5 yükselişle değişim gösterdi.

Adamıza hava ve deniz yoluyla giriş yapan TC uyruklular dışında en fazla turist Almanya ve İngiltere’den geldi. Geçe seneye göre İngiltere pazarında düşüş olduğu verilere yansıdı.

ARTIŞ YAŞANDI… Son on ayda yabancı uyruklu 1 milyon 459 bin 318 yolcu geldi. Bunların 1 milyon 105 bin 265’ini TC uyruklu, 354 bin 53 diğer yabancı uyruklular oluşturdu. Ülkeye gelen yolcu sayısı TC uyruklularda % 8.2, diğer yabancı uyruklularda ise % 14.6 oranında bir artış yaşadı

İlk 10 ayda 1 milyon 459 bin 318 yolcu

Turizm ve Çevre Bakanlığı resmi verilerine göre, ülkemizde son on ayda yabancı uyruklu 1 milyon 459 bin 318 yolcu geldi. 2017 Ekim sonu itibariyle TC uyruklu 1 milyon 105 bin 265 yolcu adaya gelirken, diğer yabancı uyruklu 354 bin 53 yolcu da ülkeyi ziyaret etti. Ülkeye gelen yolcu sayısı TC uyruklularda % 8.2, diğer yabancı uyruklularda ise % 14.6 oranında bir artış yaşandı.

KKTC uyruklular dışında 2016 yılında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 1 milyon 330 bin146 olarak kayıtlara geçerken, 2017 yılı Ocak-Ekim dönemi için bu rakam % 9.7 oranında artarak 1 milyon 459 bin 318’e ulaştı. En fazla yolcu sayısı Eylül ayında görülürken, yaz aylarının başlangıcı olmasına rağmen en az yolcu Haziran ayında adaya geldi.

KKTC yurttaşları dahil Ercan’dan 1 milyon 637 bin 789 yolcu

2017 Ocak-Ekim ayları içerisinde adaya limanlardan toplam 1 milyon 726 bin 267 yolcu giriş yaptı. Ülkeye en fazla giriş Ercan Havaalanı’ndan gerçekleşti. İlk on ayda Ercan’dan 1 milyon 637 bin 789 kişi ülkeye giriş yaparken, yolcuların 1 milyon 33 bin 272’si TC uyruklu, 349 bin 835’i üçüncü ülke vatandaşı, 254 bin 682’si ise KKTC uyruklu olarak kayıtlara geçti. Girne, Mağusa ve Karpaz limanlarından ise toplam 362 bin 194 yolcu adaya giriş yaptı.

LİMANLARDA YOĞUNLUK… 2017 Ocak-Ekim ayları içerisinde KKTC vatandaşları dahil olmak üzere tüm limanlardan ise toplam 1 milyon 726 bin 267 kişi giriş yaptı. Ülkeye en fazla giriş yapılan Ercan’dan son on ayda 1 milyon 637 bin 789 kişi, Girne, Mağusa ve Karpaz limanlarından toplam 362 bin 194 yolcu geldi

Üç limandan 362 bin 194 yolcu

Ekim ayına kadar Girne’den 68 bin 99 kişi, Mağusa’dan 20 bin 95 kişi, Karpaz’dan 274 kişi bu sayıyı oluşturdu. Girne Limanı’ndan TC uyruklu 55 bin 315 kişi, 3 bin 483’ü üçüncü ülke vatandaşı, 9 bin 301’i ise KKTC vatandaşı olarak giriş gerçekleştirdi. Mağusa Limanı’ndan ise TC uyruklu 16 bin 604 kişi, üçüncü ülke vatandaşı 555 kişi, KKTC vatandaşı 2 bin 936 kişi adaya giriş yaptı. Karpaz’dan ise TC uyruklu 74 kişi, 180 üçüncü ülke vatandaşı ve KKTC vatandaşı 20 kişi adaya giriş yaptı.

ALMANYA İLK SIRADA… Hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan TC uyruklular dışında en fazla turist Almanya ve İngiltere’den ülkemize geldi. 2016 yılında Almanya’dan gelen turist sayısı 46 bin 913 iken, İngiltere’den 39 bin 975 yabancı turist geldi

En fazla turist Almanya’dan

Resmi verilere göre hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan TC uyruklular dışında en fazla turist Almanya ve İngiltere’den ülkemize geldi. 2016 yılında Almanya’dan gelen turist sayısı 2017 yılında % 13 oranında artış görerek, 34 bin 970’den 46 bin 913’e yükseldi.

İngiltere pazarı ise geçen yıla oranla % 18,8’lik bir düşüş yaşarken, 2017 yılında İran’dan ülkeye gelen turist sayısındaki artış ise dikkat çekti. İngiltere’den Kıbrıslı Türkler de dahil olmak üzere ülkeye gelen turist sayısı toplamda 74 bin 902 iken, 2017’de bu rakam 61 bin 611’e düştü. İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk olmayan turist sayısı ise 49 bin 259 iken, bu yıl 39 bin 975’te kaldı.

İngiltere’de düşüş

Bakanlığın istatistiksel rakamlarına göre 2017 Ekim ayına kadar Almanya’dan 46 bin 913; İngiltere’den Kıbrıslı Türk olmayan 39 bin 975; İran’dan 22 bin 699, Çek Cumhuriyeti’nden 13 bin 888; İsveç’ten 11 bin 676; Rusya’dan 11 bin 77, Hollanda’dan 10 bin 309 ve Slovakya’dan 9 bin 305 turist adayı ziyaret etti. Bu yıl ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Danimarka, Hindistan, İngiltere, İrlanda, Kanada, Letonya, Lübnan ve Makedonya’dan gelen turist sayılarında düşüş yaşandı.

928 bin 328 turist konakladı

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre Ekim sonu itibariyle turistik konaklama tesislerinde uyruklara göre toplamda 928 bin 328 kişi konakladı. Tesislerde konaklayan 928 bin 328 kişinin, 600 bin 165’ini TC uyruklu turistler oluştururken, 288 bin 155’ini ise diğer yabancı uyruklu turistler oluşturdu. KKTC uyruklu 40 bin kişi de otellerde konakladı. 2016 yılında ise konaklama tesislerinde toplam 765 bin 902 kişi kalırken, bunun 513 bin 725’ini TC uyruklular, 205 bin 464’ünü diğer yabancı uyruklular, 46 bin 713’ünü ise KKTC vatandaşları oluşturdu. Geçen yıla göre %,2 oranında bir yükseliş görüldü.

% 59 DOLULUK… Ekim ayı sonu itibariyle ise turistik konaklama tesislerinde ise yüzde 59 oranında doluluk yaşandı. En fazla doluluk oranı Mağusa’daki tesislerde yaşandı.

Doluluk % 59

Ekim ayı sonu itibariyle ise turistik konaklama tesislerinde % 59,1 oranında doluluk yaşandı. 2016 yılında %49,4 olan bu rakam % 19,6 oranında yükseldi.

Ekim 2017'de bölgelere göre doluluk oranına bakıldığı zaman en yüksek doluluğun %82,4 oranıyla Mağusa bölgesinde olduğu görüldü. Mağusa’yı sırayla %64,8 oranla İskele, % 64,7 oranla Girne, % 46,3 ile Lefkoşa, %9,1 ile Lefke ve % 7,9 doluluk oranıyla Güzelyurt bölgesi takip etti. Ülkedeki gazinolu ve gazinosuz tesislerin doluluk oranlarına bakıldığı zaman ise gazinolu turistik tesisler % 70,1 doluluk yaşarken, gazinosuz tesisler ise % 55,4 oranında doluluk yaşadı.

21 bin 611 yatak sayısı

Ülkedeki turistik yatak kapasitesine bakıldığı zaman ise Ekim ayında 21 bin 611 olarak kayıtlara geçti. Faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımında ise Girne’deki 84 tesiste 15 bin 109, Mağusa’da 12 tesiste bin 710, İskele’de 28 tesiste 3 bin 846, Lefkoşa’da 6 tesiste 814, Güzelyurt’ta 1 tesiste 38 ve Lefke’de 4 tesiste 84 yatak kapasitesi olduğu görüldü. Sınıflarına göre ise 19 tane 5 yıldızlı otelin yatak sayısı 12 bin 552’si, 4 tane 4 yıldızlı otelin bin 346 yatak sayısı, 15 tane 3 yıldızlı otelin 2 bin 524’ü, 17 tane 2 yıldızlı otelin bin 303’ü, 14 tane 1 yıldızlı otelin ise 523 yatak sayısı olarak verilere yansıdı. Ayrıca 3 tane II.Sınıf tesisin yatak sayısı 442, 5 butik otelin yatak sayısı 510, 1 tane özel belgeli otelin yatak sayısı 34, 25 tane turistik bungalovun bin 550 yatak sayısı, 3 tane apart otelin yatak sayısı 116, 3 tane yöresel evin yatak sayısı 96, 3 tane turistik konutun yatak sayısı 124, 20 tane pansiyonun yatak sayısı 277, 1 tane henüz sınıflandırılmayıp faaliyette olan tesisin yatak sayısı 12 ve 2 tane tadilatta olan tesisin 202 yatak sayısı olduğu verilere yansıdı.



