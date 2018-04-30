"1 Mayıs'ta marketler 11.00'e kadar açık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Zeki Çeler “Süpermarketlerle yaptığımız istişare çerçevesinde bu yıl ilk kez emekçilerimiz saat 11’e kadar çalışacak, daha sonra süpermarketlerimiz kapanacak ve çalışanlar tatil yapacak dedi.

İşte Zeki Çeler'in 1 MAYIS AÇIKLAMASI:

Değerli Arkadaşlar,

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Bakanlığımızda bir basın toplantısı düzenledik. Geçtiğimiz hafta Ticaret Odası, Sanayı Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği başta olmak üzere ülke genelinde faaliyet gösteren çok sayıda süpermarket sahibi ile 1 Mayıs’ ta çalışan emekçilerin tatil yapması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kamuoyundan ve ilgili sivil toplum örgütlerinden aldığımız destek neticesinde, süpermarketlerle yaptığımız istişare çerçevesinde bu yıl ilk kez emekçilerimiz saat 11’e kadar çalışacak, daha sonra süpermarketlerimiz kapanacak ve çalışanlar tatil yapacak. Bugün bakanlığımızda düzenldiğimiz basın toplantısına katılıp, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda emekçilere destek veren, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lemar Süpermarketler, Reis Süpermarket, Benli Süpermarket, DEVPA Süpermarket, Okmar Süpermarket, Starling Süpermarket, Kiler GIDA, Supreme Süpermarket, Şah Süpermarket, Metropol Süpermarket, Önder Süpermarket, Fima Süpermarket yetkililerine ve toplantıya katılamayan ancak beni şahsen araysrsk destek belirten tüm işletmelere çok teşekkür edyorum. Lütfen sizde yarın saat 11.00’den sonra açık olan işletmelere gitmeyin ve emekçinin hakkı olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı destekleyin