1 Mayıs'ta "çözüm ve adalet" vurgusu

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl “Israrlıyız: Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganıyla, ara bölgede iki toplumlu etkinlikle kutlanacak.

PEO, Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve Daü-Sen tarafından organize edilen kutlama, Ledra Palas Otel karşısında yer alacak ve saat19:30’da başlayacak.

Ortak etkinlik öncesinde, ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecek.

Ön mitingler saat 18:00’de Kıbrıs’ın kuzeyinde Girne Kapısı; güneyde ise Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek.

Organizasyonu yapan sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplanısında hazırlanan ortak açıklamanın Türkçesi Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Rumcası ise PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından okundu.

“ANLAŞMANIN TEK YOLU GÖRÜŞMELER”

Açıklamada, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılacak bir çözüm için, iki toplum arasında anlaşmaya ulaşılabilmesinin tek yolunun görüşmeler olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin kesintiye uğraması ve Kıbrıs sorununun bugün içinde bulunduğu durgunluğun, sadece kısır değil aynı zamanda çok tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, çıkmazdan Kıbrıs halkının tümünün zarar gördüğü kaydedildi.

LİDERLERE ÇAĞRI

Açıklamada, iki lidere, en erken zamanda BM Genel Sekreteri Guterres’in Crans Montana’da açıkladığı çerçeveye bağlı kalarak gerekenleri yapma ve bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, müzakere sürecinin yeniden başlaması yönünde ilerleme çağrısında da bulunuldu.

Mevcut zor ekonomik ve sosyal koşullar içerisinde Kıbrıs sorununun çözümünün öncelik ve adil gereksinim olduğunun altı çizilen açıklamada, sendikaların BM parametreleri çerçevesinde çözüme bağlı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Sendikalar, Kıbrıslı Türk ve Rum emekçileri, “ülkenin sınıf sendikacılığı hareketi etrafında birleşmeye ve kemer sıkma politikalarına, çalışma yaşamının düzensizleştirilmesine, özelleştirmelere ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasına karşı” birlikte mücadele etmeye de çağırdılar.