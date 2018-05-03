1 Mayıs’ta çalıştın mı?

İş yaşamıyla ilgili çok fazla sorun vardır, herkesin malumu.

Bunların başında emek sömürüsü, verilmeyen sosyal haklar, kayıt dışı işçilik geliyor.

Elbette 2 buçuk aylık hükümetin iş yaşamıyla ilgili bütün sorunları çözeceğine dair beklenti içine gitmek biraz saflık olur.

Ancak bir işaret, bir sinyal, bir adım görmek ister insan, hiç kuşkusuz.

Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in “1 Mayıs’ta işçiler çalışmasın” ricasını bu mealde okuyorum, küçük ama olumlu bir sinyal olarak kabul ediyorum.

‘Rica’ diyorum, çünkü sayın bakan işverenlere çağrı yaparak, hatta gidip bazıları (birçoğu market) ile bizzat görüşerek 1 Mayıs’ta işçilerin çalıştırılmamasını rica etmiştir.

Pek tabii bu girişim eleştirileri de beraberinde getirdi.

Ne diyor eleştirenler?

Bakan rica etmez, yasa koyar yasaklar!

Doğru!

Başka? Bakan halkı denetlemek için jurnalciliğe itmez, kendisi denetler!

Doğru!

Bakanın “işçiler 1 Mayıs’ta çalışmasın” çağrısından sorma bu ‘akıma’ uymak isteyen bazı işverenler de sosyal medyadan duyurular yaparak 1 Mayıs’ta kepenk açmayacaklarını ilan ettiler, ne güzel.

Şahsen 1 Mayıs’ta başkentte bir tur attım, kimler çalışmış, kimler çalışmamış diye…

Akaryakıt istasyonları açıktı, yollarda “paket servis” elemanlarını gördüm, bazı marketler açıktı…

Aslında demem o ki; işçi- işçi hakları sorununa “1 Mayıs’ta çalışmasınlar” gibi sığ bir anlayışla bakarsak, sorunu “1 Mayıs’ta çalışmaya” indirgersek, akıllı işverenler de “Aha 1 Mayıs’ta çalıştırmadım” diyerek günah çıkarır, 2 Mayıs’tan itibaren de günde 15 saat kayıtsız, sosyal haktan yoksun işçi çalıştırmaya devam eder!

Özür dilerim ama konu resmen bu noktalara geldi.

Olay bir toplu günah çıkarma ayinine dönüştü!

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