1 litrelik süt fiyatına % 15'lik artış: 4.50 TL

SÜTEK Müdürü Fide Kürşat: "Hayvancılar birliğinin üretimdeki girdi maliyetlerinin artmasıyla sütün maliyetinin yükselmesi ile fiyat artışı talep etmesi ile zam gündeme geldi. Özellikle yem fiyatlarındaki artışla… Sütün yoğun sezonu olmasından dolayı artış 5 kuruş oldu”

Hayvancılar Birliği’nin girdi maliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak fiyat artışı talep etmesinin zammı getirdiğini belirten Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, “Biz de memnun değiliz. Haziran ayında bir zam daha gelecek” dedi.

Hayvancılar çiğ süte 1 mayıs itibarıyla 5 kuruşluk zam yaptı, çiğ sütün fiyatı 1.48 TL’den 1,53 TL’ye yükseldi. Zam nedeniyle 1 litrelik süt fiyatı 3.90 TL’den 4.50 TL’ye çıktı.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Fide Kürşat, YENİDÜZEN'e süt zammını şöyle değerlendirdi: "Hayvancılar birliğinin üretimdeki girdi maliyetlerinin artmasıyla sütün maliyetinin yükselmesi ile fiyat artışı talep etmesi ile zam gündeme geldi. Özellikle yem fiyatlarındaki artışla. Sütün yoğun sezonu olmasından dolayı artış 5 kuruş oldu. Aslında kooperatif diğer girdilerinin de artmasından yüzde 15 civarı zam yaptı. Ama çiğ süt fiyatı 1.48 TL’den 1.53e yükseldi.”

Hayvancılar Birliği’nin girdi maliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak fiyat artışı talep etmesinin zammı getirdiğini aktaran Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, Haziran ayında ikinci bir zam gelme ihtimali olduğunu dile getirdi.

Başlar: “Zamdan biz de memnun değiliz”

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, 1 Mayıs itibariyle çiğ inek sütün fiyatının 1.48 TL’den 1.53 TL’ye yükseldiğini belirterek, zammın arkasının geleceğini dile getirdi. Zammın Hayvancılar Birliği’nin yem ve girdi maliyetleri yükselmesine bağlı olarak geliştiğini aktaran Başlar, “hayvancılara sütün yoğun olduğu bir döneme girildiğini, satışların zorlaşacağını söyledik. Türkiye’de e yoğun döneme girer, Araplarda da Ramazan dolayısıyla satışlar düşer dedik. Biz sütün azaldığı dönem zam olmasını söyledik. Hayvancılar mağdur olmasın diye Tarım Bakanlığı 5 kuruşu böyle verdi. Bu zammın arkası gelecek. Haziran ayında ikinci bir zam gelecek. Hayvancılar tatmin olmadı biz de memnun değiliz. Bu 5 kuruşluk zammı yapıp da 1 ay sonra bir zam daha yapmak bize de zor geliyor ama yapmak zorundayız”