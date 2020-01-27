%1 Kültür-Sanat Evi Söyleşi Etkinlikleri’ne devam ediyor

“Yaralar kabuk bağlasın, ihtiyacımız olmayan kabuklar kırılsın” felsefesiyle yola çıkıp kendi mekânını yaratan Yena Hacışevki; %1 Kültür-Sanat Evi’nin “Yaşayan İnsan Hazineleri” söyleşi serisinin ikincisine konuk oldu. Bandabuliya’da “Kabuk” ismini verdiği atölyesinde kamıştan flüt icra eden Yena Hacışevki; Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Gençlik Merkezi Birliği Derneği Başkanı Fatoş Giritli ve bünyesinde bulunan gençler, Mehmetçik Çocuk Belediyesi ve bölge halkının katılımıyla hayatını yaratıcılıkla nasıl zenginleştirdiğini ve insan olarak var olmanın yollarından hangisini seçtiğini masal tadında anlattı.

Yaklaşık 4 yıldır atölyede aktif olarak flüt yapımı ile uğraşan Hacışevki; “Kabuk”’un bundan ibaret olmadığından; aynı zamanda içerisinde çocuklara ve gençlere yönelik birçok aktivitenin bulunduğundan bahsetti. Aynı zamanda İtalyan rehberi, arkeolog ve restorasyon uzmanı da olan Yena Hacışevki; bir arkadaşının kendisine İtalyanca öğretmek istemesi üzerine “İtalyan dili okumadığım için karşılığında bir ücret talep edemem ama bana bilmediğim bir şeyi sen de öğretebilirsin” diyerek bu sayede saksafon çalmayı öğrendiğini ve şu anda ürettiği flütleri bu deneyimle çalabildiğini dile getirdi. “İnsanın ihtiyaç duyduğu şey ne ise o değerlidir.” düşüncesiyle yola çıkarak atölyede “takas” köşesi oluşturduğunu belirten Hacışevki; karşılıklı özveri ile ihtiyaçların karşılanması sonucunda kişinin buradan bir nesne ya da bir kitap ya da daha birçok farklı şeye sahip olabileceğini aktardı.

Her yıl Şubat ve Mart ayları aralığında adanın farklı bölgelerine giderek flüt yapmak için uygun olan kamışları coğrafi koşullara aldırmadan toplayan Yena Hacışevki; “aşk flütü” olarak adlandırdığı otantik ve üflemeli çalgıyı; küçük bir dinleti ile orada bulunanlara tanıttı. İki kişinin birbiri ile olan hem fiziksel hem de ruhsal uyumunu anlayabileceği, aynı anda nüansı yakalayıp nefeslerini üfleyebilecekleri ve duygu açısından farkındalık yaratabilecek olan “aşk flütü”; dünyada tek ve de ilham verici. Paylaşmak nefes ile de mümkündür. Bu yüzden “iki kişilik aşk flütü” Yena Hacışevki’nin üretiminde insanlığa ulaşıyor ve de kültüre, sanata dokunuyor.

Tesadüflerle harmanlanan kendi yolculuğunu kültür ile süsleyerek hem kulağa hem de ruha temas eden bu kadını dinlemek ve aynı zamanda kukla gösterimlerini izlemek için Bandabuliya’da bulunan “Kabuk” Atölyesi’ni ziyaret etmeniz şiddetle tavsiye edilir.