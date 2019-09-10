1 konferans, çifte fatura

11 bin 547 TL sendika ödedi, 15 bin 288 TL de Bakanlar Kurulu Hür-İş Başkanlığı’nı ‘sessiz sedasız’ bırakan Ahmet Çaluda’nın katıldığı, Cenevre’de gerçekleştirilen bir konferansın masraflarının hem Hür- İş Federasyonu’na, hem de devlete fatura edildiği ortaya çıktı. HÜR- İŞ eski Başkanı Ahmet Çaluda’ya, İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 108. Uluslar arası Çalışma Konferansı’na katılımı için önce federasyondan bilet, otel harcırah masrafı olarak toplamda 11 bin 547 TL ödeme çıktı, ardından Çalışma Bakanlığı’na ‘başvurusu’ ışığında Bakanlar Kurulu kararı ile bütçeden 15 bin 288 TL ödenmesi talimatı verildi… Konuyla ilgili açıklama için Ahmet Çaluda’ya ulaşılamazken, yurt dışında olduğu öğrenildi. Hür-İş Başkanlığı’nı ‘sessiz sedasız ve ani bir kararla’ bırakan Ahmet Çaluda’nın çifte fatura’ konusunun duyulmasının istifasında önemli etken olduğu ifade edilirken, konunun duyulması ile devletten alığı parayı iade ettiği de iddialar arasında.

Meltem SONAY

Hür-İş Başkanlığı’nı ‘sessiz sedasız ve ani bir kararla’ bırakan Ahmet Çaluda’nın katıldığı Cenevre’de gerçekleştirilen bir konferansın masraflarının, hem Hür- İş Federasyonu’na, hem de devlete fatura edildiği ortaya çıktı.

9-14 Haziran tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 108. Uluslar arası Çalışma Konferansına, TÜRK- İŞ Konfederasyonu’nun davetlisi olarak dönemin HÜR- İŞ Federasyonu Başkanı Çaluda katıldı.

Çaluda’nın katıldığı konferans için hem HÜR-İŞ Federasyonu, hem de devletten uçak bileti ve konaklama masraflarına ilişkin ödeme yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama için Ahmet Çaluda’ya ulaşılamazken, yurt dışında olduğu öğrenildi.

HÜR-İŞ’ten 6 bin 47 TL bilet, yaklaşık 5 bin 500 TL de ‘harcırah ve otel masrafı’…

9-14 Haziran tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 108. Uluslar arası Çalışma Konferansı’na Çaluda’nın katılımı için Federasyon yönetiminin kararı doğrultusunda, Türkiye’de faaliyet gösteren Arandar Turizm Ticaret Şti’ne, uçak bileti masrafı olarak 6 bin 47 TL, Çaluda’nın imzasının bulunduğu bir talimatla Kooperatif Merkez Bankası vasıtasıyla, gönderildi.

Arandar Turizm Ticaret Şti., almış olduğu uçak bileti masrafına ilişkin faturayı da federasyona gönderdi.

Çaluda’ya HÜR-İŞ’ten bu konferans için ayrıca, günlüğü 52 stg olmak üzere 5 günlük harcırah ve günlüğü 120 sgt’den 5 günlük otel masrafı olmak üzere yaklaşık 5 bin 500 TL de ‘harcırah ve otel masrafı’da ödendiği, Federasyon Ödeme Emri Fişi işe belgelendi.

Bakanlığa ‘başvurusu’ ışığında, Bakanlar Kurulu kararıyla 15 bin 288 TL

UBP- HP Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’ye yansıyan 1 Temmuz 2019 tarihli kararında, dönemin HÜR- İŞ Federasyonu Başkanı Çaluda’nın Çalışma Bakanlığı’na yaptığı başvuru neticesinde, 9-14 Haziran tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek konferansa katılımı için uçak bilet ve konaklama giderlerinin karşılanması karar bağlandı.

Bakanlar Kurulu kararı ışığında da, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’nın imzasıyla, konferansa katılacak HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı’nın uçak bileti bedeli ve konaklama giderleri olan 15 bin 288 TL’nin, Çaluda’ya ödenmesi talimatı verildi.

‘Naylon fatura’ mı?

Bakanlar Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı talimatı ile ‘devlet kasası’ndan çıkan uçak bileti bedeli ve konaklama giderlerinin, sendika değil ‘Ahmet Çaluda’nın adına çıkması için ise burada faaliyet gösteren bir başka turizm acentesi tarafından fatura edildiği iddia edildi.

Çaluda’nın Çalışma Bakanlığı’na yapılan ‘masraflarının karşılanmasına’ ilişkin başvurusuna, yerli turizm acentesine ek olarak Türkiye’de faaliyet gösteren ve HÜR- İŞ tarafından da ödemesi yapılan Arandar Turizm Ticaret LTD.’nin gönderdiği uçuş detaylarının verildiği ise dikkat çekti.

Maliye’nin talimatı ile ‘Öngörülmeyen Giderler Ödeneği’ kaleminden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde ihdas edileceği belirtilen, ‘Diğer Dernek, Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara’ kaleminde karşılanan Çaluda’nın aynı masrafları bu kez KKTC’de faaliyet gösteren bir turizm acentesi tarafından faturalandırıldı.

Hem HÜR-İŞ Federasyonu, hem de devlet tarafından masrafları karşılanan aynı konferans için ortaya çıkan ‘iki ayrı fatura’, faturalardan birinin ‘naylon fatura’ olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor.

30 Mayıs tarihli uçuş detayı, 24 Haziran tarihli bilet faturası…

Türkiye’de faaliyet gösteren Arandar Turizm Ticaret STi.’nin biletlerini kesip 30 Mayıs 2019’da gönderdiği uçuş detayları ile KKTC’de faaliyet gösteren bir başka turizm acentesinin 24 Haziran tarihli faturası ile Çalışma Bakanlığı’nın Çaluda’nın masraflarının karşılanması adına nasıl önerge yaptığı, Maliye’nin de ödeme çıkarma talimatı verdiği akılları karıştırdı.

Başkanlık görevi Ahmet Serdaroğlu’na verildi

5 Eylül Perşembe günü Hür-İş’ten yapılan açıklamada, Genel Başkan Ahmet Çaluda’nın, özel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiği belirtilmiş, Genel Başkanlığı’na Ahmet Serdaroğlu’nun getirildiği açıklanmıştı.

Çaluda’nın UBP eski Milletvekili olması nedeniyle ‘siyasi kimliğini’ gerekçe göstererek, federasyonda verimli olamayacağı düşüncesi ile başkanlıktan istifa ettiği belirtilirken, ‘çifte fatura’ konusunun duyulmasının da istifasında önemli etken olduğu ifade ediliyor.

Çaluda’nın konunun duyulması ile devletten alığı parayı iade etti de iddialar arasında.



Türkiye’de faaliyet gösteren Arandar Turizm Ticaret Şti’ne, uçak bileti masrafı olarak 6 bin 47 TL, Çaluda’nın imzasının bulunduğu bir talimatla Kooperatif Merkez Bankası vasıtasıyla, gönderildi.



Çaluda’nın Çalışma Bakanlığı’na yapılan ‘masraflarının karşılanmasına’ ilişkin başvurusuna, yerli turizm acentesinin faturasına ek olarak Türkiye’de faaliyet gösteren ve HÜR- İŞ tarafından da ödemesi yapılan Arandar Turizm Ticaret LTD.’nin gönderdiği uçuş detaylarının verildi.



Bakanlar Kurulu kararı ışığında da, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’nın imzasıyla, konferansa katılacak HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı’nın uçak bileti bedeli ve konaklama giderleri olan 15 bin 288 TL’nin ödenmesi talimatı verildi.



UBP- HP Hükümeti Bakanlar Kurulu, dönemin HÜR- İŞ Federasyonu Başkanı Çaluda’nın Çalışma Bakanlığı’na yaptığı başvuru neticesinde, 9-14 Haziran tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek konferansa katılımı için uçak bilet ve konaklama giderlerinin karşılanması karar bağlandı.



Çaluda’ya HÜR-İŞ’ten bu konferans için ayrıca, günlüğü 52 stg olmak üzere 5 günlük harcırah ve günlüğü 120 sgt’den 5 günlük otel masrafı olmak üzere yaklaşık 5 bin 500 TL de ‘harcırah ve otel masrafı’da ödendiği, Federasyon Ödeme Emri Fişi işe belgelendi.



Bakanlar Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı talimatı ile ‘devlet kasası’ndan çıkan uçak bileti bedeli ve konaklama giderlerinin, sendika değil ‘Ahmet Çaluda’nın adına çıkması için ise burada faaliyet gösteren bir başka turizm acentesi tarafından ‘Çaluda’ adına fatura edildiği iddia edildi.