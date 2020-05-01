1 kişinin tedavisi sürüyor
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' (pandemi) olarak ilan ettiği yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 972, ölü sayısı 19 olarak kayıtlara geçti. 223 kişi tedavisini tamamlayarak taburcu oldu.
Covid-19 güneyde 15, kuzeyde ise 4 can kaybına neden oldu.
Güneyde daha önce coronavirüsle ilgili açıklanan bazı ölüm vakalarının, Covid-19 pozitif olmasına rağmen diğer hastalıklardan kaynaklandığına karar verildi.
Adanın güneyinde bugüne kadar 864 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki görülen vaka sayısı ise 108 şeklinde istatistiklere yansıdı.
Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.
Pilli: "Covid-19 savaşı henüz bitmedi”
11.43 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, semptom göstermeyen Covid-19 taşıyıcısı olabileceğinin bilincine varılması gerektiğini vurguladı.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişi tutuklandı
10.47 Polisin ülke genelinde dün ve gece yaptığı denetimlerde; 16 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
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18.13 Kıbrıs'ın güneyindeki vakalarda yatay seyir devam ediyor.
Pilli: "373 test yapıldı, pozitif vaka yok"
17.21 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını, bugün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildiğini açıkladı.
12.25 Bakanlar Kurulu kararınca Covid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup iş yerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler belirlendi.
12.00 Polis, bu sabah itibarıyla son 24 saatte 7’si kısmi, 9’u gece olmak üzere 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 10 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını tespit etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Mukayyitlik çalışma programı açıklandı
10.08 Bakanlar Kurulu kararıyla pazartesi günü açılacak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, ilçelere göre ve belirli kurallarla hizmet vereceğini duyurdu
'4 Mayıs'ta Rus ruleti oynanacak'
09.40 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, “tedbirlerin kademeli kaldırılması rus ruleti oynamaktr” açıklamasında bulundu.
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Güneyde 2.427 test, 7 yeni vaka
17. 55 Kıbrıs’ın güneyinde bugün 2,427 test gerçekleşti, 7 yeni vaka belirlendi.
Toplam 862 test yapıldı, pozitif vaka yok
17.10 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı. 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
17.00 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, hükümetin Covid-19 tedbirlerini yumuşatma kararları çerçevesinde bankaların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma düzenine geçeceğini belirtti
44 kişi ‘yasağa uymadı’ tutuklandı
14.55 Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi
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