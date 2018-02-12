1 kilo uyuşturucu ile geçmeye çalıştı

Metehan Geçiş noktasından Kıbrıs'ın güneyine geçmeye çalıştığı sırada, tasarrufunda 1 kilo metamfetamin türü uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle, 31 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, şahsın Cumartesi akşamı Kıbrıs'ın kuzeyinden güneye geçtiği sırada, Rum kontrol noktasındaki gümrükçüler tarafından aracında yapılan kontrolde, kuzeyden geçirildiği iddia edilen bir kilo metamfetamin bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın mahkemeye çıkarıldığı ve aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.