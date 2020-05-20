1 haftada 67 yangın ihbarı

Polis bir haftada 67 yangın ihbarı aldığını açıkladı. 17 Mayıs tarihinde çıkan yangınlarda tahmini 11 bin dönümlük bir alanın yandığı tespit edildi.

Pazar günü Tepebaşı köyünde öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı'ya kadar uzanan yangında tahmini 7.500 , aynı gün Koruçam bölgesinde ormanlık arazide meydana gelen yangında ise tahmini 3.500 dönümlük alanın yandığı bildirildi.

Ülke genelinde, 11 - 19 Mayıs tarihleri arasında; orman, arazi ve araç yangını olmak üzere polis itfaiye merkezlerine toplam 67 yangın ihbarı alınarak yangınlara müdahale edildi.