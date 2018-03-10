The Independent, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte operasyon gerçekleştirdiği Kürt şehri Afrin’de son bir haftada 220 kişinin öldürüldüğünü, 600 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Kürtlerin akıbetinin belli olmadığı altı çizilen makalede; Kürtler tarafından çekilen birçok fotoğraf ve görüntülerde Türk ordusunun sivillere ait evleri bombaladığının, çocukların öldürüldüğünün görüldüğünün altı çizildi...

Afrin’de yaşananlar göz ardı ediliyor...

The Independent tarafından yayınlanan makalede uluslararası medya kuruluşlarına da eleştiriler getirilirken, Doğu Ghouta’da yaşananlar ile ilgili gösterilen hassasiyetin Afrin’de gösterilmediğine vurgu yapılıyor. Doğu Ghouta’nın 200 mil ötesinde bulunan Afrin’de yaşananlar ile ilgili medya kuruluşlarının ikircikli tavrına eleştiriler getirilen makalede; Afrin’de yaşanan insani kıyımın medya ve siyasiler tarafından göz ardı edildiğine dikkat çekiliyor...

Afrin’de yaşanan insani kıyımın daha da kötü olacağının Kürtler tarafından düşünüldüğü kaydedilen makalede, böyle düşünülmesinin sebebi ise uluslararası mercilerin tüm dikkatinin Doğu Ghouta’da olması olarak belirtiliyor...

Afrin’deki Kürtler, Kıbrıslı Rumlar...

Afrin operasyonunda Türk ordusunun yanı sıra 25 bin de Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ait savaşçının yer aldığı dile getirilen makalede, ÖSO altına savaşan birçok kişinin daha önce al-Qaeda ve IŞİD adına savaştığı belirtiliyor... Makalede ayrıca Kürtlerin etnik soykırıma kurban gidecekleri ile ilgili hissettiklerini korkuya da yer veriliyor. Kürtlerin Afrin’den sürülmeleri ile Halep’in kuzeyinde Sunni Arab bloğunun oluşması için elverişli koşulların yaratılacağının altı çizildiği makalede, Kürtlerin sonunun Kıbrıslı Rumlara benzeyeceği de vurgulanıyor. Makalede, Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’ı işgal ettiği de ifade ediliyor...

Afrin’da mahsur durumdaki Kürt nüfusu tam olarak bilinmiyor

Türk ordusunun geçtiğimiz günlerde ele geçirdiğini açıkladığı stratejik kasaba Jinderes’ten bahsedilen makalede, yaşanan gelişmenin ardından büyük bir göç dalgası gerçekleşeceğine dikkat çekiliyor...

Afrin’da mahsur durumda bulunan Kürt sayısının kimse tarafından tam olarak bilinmediği ifade edilen yazıda, BM verilerine gore bu sayının 323 bin, Kürt liderliğine göre ise bu sayının milyona yakın olduğu kaydediliyor.