1 günde 5 vaka

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir günde 5 vaka tespit edildi. Vakalardan 3'ü akşam üzeri Bakanlık'tan yapılan açıklamada paylaşılırken, diğer üçü Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından gece geç vakitlerde taksit taksit açıklandı.

İlk üç vaka...

Bugün yapılan test sayısının 171 olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 pozitif vaka daha tespit edildiğini , 1 pozitif vakanın Güzelyurt'ta bulunan yurtlarda gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu, diğer vakanın ise Riverside Otel'de daha önce hizmet veren ve gözetim altında tutulan bir çalışan olduğunu açıkladı.

2 vaka İskele'den

Sağlık Bakanı Ali Pilli kanal T’de katıldığı bir programda İskele bölgesinden karı koca 2 kişinin daha corona virüs pozitif olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı ALi Pilli, katıldığı bir programında bu akşam saatlerinde 2 yeni pozitif vaka daha tespit edildiğini açıkladı

Pilli, Gazimağusa Hastanesi’nde yapılan testler sonucu İskele’den bir çifte yapılan testlerin pozitif çıktığını ifade etti.

Herhangi bir belirtisi olmayan 82 ve 78 yaşındaki çiftin hastaneye başka nedenle başvurduğunu kaydeden Pilli, testlerin pozitif sonucunun ardından Lefkoşa’ya sevk edilmekte olduklarını sözlerine ekledi.

1 vaka Girne'den

Dome Hotel'de karantinada bulunan bir kişide de Covif 19 pozitif tespit edildi..

Bakan Pilli, yeni vakayı canlı yayında açıkladı. Toplam vaka sayısı 105 oldu.