1 Eylül itibarıyla KESİNTİ İŞÇİDEN

Sosyal Sigorta teşvik ödemelerinde uygulama işverenden yana değişti. 22 Temmuz tarihinde çıkarılan kararname ile devlet, sigorta primlerinin % 15’ini ödüyordu. Böylece işçinin % 9’luk sigorta ödemesi de teşvik kapsamına girmişti.



12 Ağustos’ta yeni bir kararname yayınlandı ve 1 Eylül’de uygulama başladı. Buna göre, devlet, işverenin % 11’lik sigorta yatırım payını “teşvik” kapsamına aldı, işçinin % 9’unu ise çalışanların sırtına bıraktı.



Devrimci Genel İŞ Sendikası Başkanı Ömer Naşit: “Çok ciddi sorunlar bizi bekliyor. Hükümetin çalışana katkı olarak sunduğu İhtiyat Sandığı desteği sona eriyor. Asgari ücretle ilgili de hükümet edenler adım atmayacak, çalışanları açlıkla sınıyorlar.”



Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “İşveren olmazsa çalışan da olmaz bunun bilincindeyiz, ancak, ilk kararnamenin daha adil olduğunu düşünüyoruz. Şimdi yapılan ikinci kararname ile işçinin cebine girecek iki-üç yüz TL de engellendi.”

YENİDÜZEN - ÖZEL

Hükümet pandemi sürecinde işvereni teşvik ederken, işçiyi kaderiyle baş başa bıraktı. Özel sektörde çalışan işçilere kendi emekli ikramiyesi olan ‘İhtiyat Sandığı’ndan aylık katkı sunan hükümet, sosyal sigorta teşviğinde de yeni bir kararname ile işvereni odağına aldı.

Sosyal sigortalarda uygulama değişti, % 11 işveren katkısı teşvik kapsamına alınırken, işçinin % 9’luk payı ise bu kapsamın dışında bırakıldı.



Bir ayda iki farklı uygulama



Sosyal Sigorta yatırımları brüt maaş üzerinden % 11 işveren, % 9 işçiden kesintiyle yapılıyor. 22 Temmuz tarihinde çıkarılan kararname ile işçinin % 9, işverenin de % 6 sosyal sigorta primi teşvik kapsamına alınmış, toplamda % 15 sigorta desteği sağlanmıştı.

Ancak 12 Ağustos’ta çıkarılan yeni bir kararname uygulama değişti.

Yeni karar 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamada, işçiler %9 prim ödemeye devam edecekken, yatırımlardaki % 11’lik işveren payı 12 ay boyunca fon tarafından karşılanacak.

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit:

“Hükümet geri adım attı”

YENİDÜZEN’e konuşan Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, olağanüstü bir süreçten geçildiğini, Bakanlar Kurulu’nun yaptığı düzenleme ile zor koşullarda çalışan işçinin daha da zora itildiğini söyledi.

Hükümetin bu süreçte geri adım attığını ifade eden Naşit, “Çok ciddi sorunlar bizi bekliyor. Hükümetin çalışana katkı olarak sunduğu İhtiyat Sandığı desteği de sona eriyor. Ekim ayında pandemi nedeniyle hükümetin desteği bitecek. Asgari ücretle ilgili de hükümet edenler adım atmayacak, çalışanları açlıkla sınıyorlar. Önümüzdeki günler kolay günler olmayacak” dedi.

“Eşitlik sağlanmalı”

Ömer Naşit, zor koşullar içinde yapılan ilk düzenlemede hükümet edenler çalışanı da destekleyeceğini açıklayarak önemli bir adım attığını kaydetti.

Naşit, “Hükümet geçtiğimiz süreçte Ticaret Odası’nın da baskıları ile kararından geri adım attı. Çalışanın yüzde 9’luk kısmını ödemesini emrederken, buna ilaveten işverenin yüzde 11’lik kısmını da tamamen kendisi ödeyecek. Hükümetin bu tavrı, çalışana nasıl bir bakış açısı olduğunu gösterdi. Çok ciddi sorunlar Ekim ayında baş gösterecek, pandemi döneminde uygulanan bir takım destekler birer birer sona eriyor. Hükümetin Sterlinin 10, Euro’nun 9 olduğu bu süreçte çalışan için ne yapacağını çok merak ediyorum. Alım gücünün dövizden düştüğü hükümetin işverenden yana uygulamalarının devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada yapılanları kesinlikle doğru bulmuyoruz. Hükümete önerim, işverene yüzde 11’lik destek sağlıyorsa, bu desteği bir şekilde finanse ediyorsa, çalışanlar içinde bir destek planı hazırlamalı. Bu destek ya asgari ücreti arttırma veya farklı bir yöntemle olmalı. Bu zor dönemlerde eşitlik sağlanarak, çalışan rahat bir nefes almalı. Hükümetin asgari ücrete bakış açısı belli, tavrı arttırma yönünde değil. Adaletli bir paylaşım yapılmasını bekliyoruz.”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“İşçinin cebine girecek olan para engellendi”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çok ciddi bir dönemden geçildiğini anımsatarak, Bakanlar Kurulu’nun yapmış olduğu ilk kararnamede hem işveren hem de çalışana bir katkı yapıldığını bunun olumlu olarak karşılandığını kaydetti.

Serdaroğlu, kararnamede işverenin de çalışanın da eline bir miktar para geçtiğini seçim yasaklarına az bir süre kala acele toplanarak yeni karar üreten Bakanlar Kurulu’nun kararnameyi değiştirmesi olayı farklı bir noktaya taşıdığını söyledi.

Serdaroğlu, “Yeni düzenlenen kararnamede tamamen işverene yöneliktir. Hükümet emeğe verdiği değeri gösterdi. İşçiden yana olamadı. İlk kararnamenin ardından değişiklik yapılmasını doğru bulmadık. Ciddi ve oldukça hassas bir dönemden geçerken, işverenin de zor durumda olduğunu kabul ediyoruz. İşveren olmazsa çalışan da olmaz bunun bilincindeyiz, ancak, ilk kararnamenin daha adil olduğunu düşünüyoruz. İşveren de çalışan da katkı alıyordu, asgari ücret zaten pandemiden ötürü aylardır toplanmadı. Şimdi yapılan ikinci kararname ile işçinin cebine girecek olan iki-üç yüz TL engellendi. Bu yapılanı doğru bulmadık” ifadelerini kullandı.